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港聞二

灣區熱搜：穗巴士商場合作 守護導盲犬公益

【明報專訊】「導盲犬用一生守護一人，而我們守護每一份平等出行的權利。」一汽巴士有限公司三分公司書記陳旭東道，「導盲犬不是寵物，而是一份責任與一份信任。牠們經過上千小時的訓練，用一輩子去守護一個人的安全出行。跟我們公交企業平安送達每一位乘客的責任有很大共同點。」

廣州是全國率先落實持證導盲犬無障礙乘車的城市，去年1月實施的《廣州市城市軌道交通管理條例》，修改「禁止攜帶寵物、家禽等動物乘車」原規定，增加「正在執行公務的專用動物以及有識別標誌且採取保護措施的導盲犬、扶助犬除外」的規例。

陳旭東稱，早年收到乘客反饋稱導盲犬乘車受阻，促成一汽和廣州導盲犬學校的不解之緣。公司更為此對車長做專項培訓，「現在我們的員工都能準確識別出導盲犬的工衣，上車後的規範流程及相關服務」，一汽還主動宣傳，讓更多市民了解導盲犬「身負重任」。

商場設人寵互動區 辦「黑暗運動會」

位於白雲區的廣州無限極廣場同樣支持導盲犬工作，爽物業有限公司市場負責人江嘉雯表示，早在2023年廣場便設立人寵互動的「爽遛遛社區」，去年又跟廣州導盲犬學校合作舉辦「黑暗運動會」，透過模擬視障人士出行讓公眾體會視障者的困難與導盲犬的重要。「廣場現在不僅開放所有區域供導盲犬訓練，還設立一個長期的認養區域和導盲犬科普展位，希望透過跟學校持續合作，讓導盲犬公益工作發揚光大，願牠們能暢通無阻地行走在大街小巷。」江嘉雯道。

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