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港聞二

灣區熱搜：港導盲犬「北上就業」 伴行catwalk做聽眾

【明報專訊】「Dumbo是我的家人，當我學會信任牠時，黑暗的世界就不再孤單。」上月20日，視障人士肖佳帶着Dumbo出席廣州導盲犬學校的「畢業禮」。除了Dumbo，本屆「畢業生」還包括Bailey、Peace和Perfect，其中Dumbo和Bailey更是來自香港導盲犬協會的交換生，這次「北上就業」，可說是身體力行地將香港的「專業服務」貢獻給大灣區。明報記者

跌跌撞撞磨合 造就互信配合

「我與Dumbo正在迎來我們的新人生。」生活在北京的肖佳，2020年申請導盲犬，直到去年才終於等到Dumbo。在畢業禮期間，肖佳的女兒常寵愛地抱住Dumbo，畫面溫馨。肖佳憶述，剛開始時的磨合難免充滿跌撞，例如導盲犬會在遇到台階、欄杆等阻礙前停下，有次Dumbo已經停在地鐵幕門前，她卻感知不到，結果一頭撞上去。「Dumbo是經過非常嚴格訓練才成為導盲犬，但作為使用者，我也需要學會信任與配合牠，這點非常重要。」

肖佳年少時確診視網膜色素變性，卻未因此放棄自己，現身兼多職，既是中國首名視障美妝師、潛水員、瑜伽教練，去年10月更成為第一個走上「上海時裝周」T台的視障人士，由Dumbo陪着她行catwalk，充分體現彼此的信賴。

另一隻「港犬」Bailey則遇上了Jacky。Jacky是一名古箏教師，等足7年才在今年春天迎來Bailey這個「春天」。經一個月的共同訓練，如今已經能「人狗合一」。「有了Bailey後，我可以去很多以前不敢去的地方」，Jacky亦會帶着Bailey給學生上課，「牠現在比我還受學生歡迎呢」。

同場的崔慧穎和Water也各自迎來生命中的重要拍檔。將會與導盲犬Peace居住在北京的崔慧穎，畢業禮當日用結他自彈自唱表演，Peace就靜靜地趴在他的腳邊聽歌，「Peace就像我的親密朋友，（我）不僅希望我們能一起走到更大更遠的地方，更希望牠能在我身邊健健康康地成長」。

事實上，導盲犬不單與使用者組成生命共同體，也聯繫與影響着身邊不同的人，導盲犬Perfect的使用者Water分享了一件訓練時親歷的事，「當時Edith（廣州導盲犬學校校長李苑甄）突然接到電話，說有隻退役導盲犬病危了。不論是寄養家庭、訓練員還是使用者等，所有人都往醫院趕」，Water直言當時非常觸動，「從導盲犬的出生、訓練到最後退役，已經過去10年了。就算經過這麼長時間，不同的人還是能通過學校、通過導盲犬再次聯繫在一起，如果沒有對生命足夠的愛與敬畏，這是不可能發生的」。

寄養家庭嘆「認養那刻就知要放手」

除了4隻導盲犬獲頒「畢業證書」，畢業禮當日還有24個寄養家庭獲表彰，其中之一的馮女士稱是受電影《導盲犬小Q》觸動而決定成為寄養家庭，並在去年接了導盲犬Quimby回家。說到Quimby下個月就要送返學校訓練，馮女士直言「認養那刻就知道需要放手，可看到Quimby的訓練倒數日曆，心還是揪着疼」。

廣州導盲犬學校校長李苑甄表示，寄養家庭不能根據自己心意隨意養育犬隻，需要按嚴格規範撫育導盲幼犬，之後還要忍淚將滿1歲的小狗送返學校，讓牠們能幫助視障人士，這份無私付出真的很值得尊重。

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