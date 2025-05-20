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港聞二

測試遙感無人機監察工地 緊急出動平時巡查一機多用

【明報專訊】低空經濟監管沙盒試點項目陸續推展，其中兩個由土力處負責的項目，將測試自動化無人機技術，探索利用配備遙感技術裝置的自動化無人機，在目標工地或地區進行實時監察和蒐集數據。土力工程處副處長岑家華昨指出，無人機能在大雨後，更快到達偏遠事故現場蒐集數據，有助風險評估及制定緊急應變計劃；平時亦可定期巡查各種與山坡有關的設施，做到「一機多用」，與其他政府部門共用無人機，提升使用效率。

瀉山泥出動 法例存限制

岑家華表示，以往發生山泥傾瀉，處方或派員到事故現場實地視察；隨着無人機發展，該處近年已利用該種技術進行監測和蒐集數據，例如分析山泥傾瀉範圍和潛在風險，但現時法例需要在可視範圍內操作無人機，使用上存在限制。

因應政府推展監管沙盒試點項目，可透過遙感技術，預先制訂飛行路線及預設時間執行自動化飛行服務，對人造斜坡，甚至大範圍的天然山坡進行恒常監察，記錄不同時間的航空影像。尤其是大雨後，無人機能夠即時到受影響地點巡查，例如泥石壩後方是否有沙泥堆積而需要處理，不受道路情况影響。

土力處續稱，利用人工智能技能技術分析影像，可更快及更準確地辨識天然山坡山泥傾瀉的位置，協助政府掌握受災範圍及提供數據作研究。

監察斜坡管理工程需待修例

今年雨季舊技術處理風險

岑家華說，自動化無人機用途廣泛，適用於斜坡安全管理的範疇包括工程管理、監察斜坡及緊急應變，預計完成測試後，亦需待立法會就無人機法例修例後，才可正式使用這項技術，故今年雨季仍會採用現有技術處理天然山坡或人造斜坡的風險。

相關字詞﹕沙盒試驗 無人機 土力工程處

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