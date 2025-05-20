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港聞

港聞二

補習導師涉狎女童5年 事主：推開講唔好皆不果

【明報專訊】33歲男導師獲邀上門照顧兩兄妹及為他們補習，其間涉於女童5至10歲時非禮對方，包括親吻她及摸胸。案件昨於區院開審，被告否認兩項猥褻侵犯另一人罪。根據庭上播放的錄影會面片段，女童稱最深刻一次發生於8至9歲時，被告將她壓在牀上，用舌頭舔她下體。​她多次阻止被告，有推開他及說「唔好整我」但都不果。

稱自5歲受害 兄在場但位置背對

被告黃澤鵬（現33歲，報稱興趣班導師）被控2017年1月29日至2020年1月28日的某日及2020年1月29日至2022年1月28日的某日，在葵涌某單位猥褻侵犯女童X。承認事實稱，事主X於2012年1月出生，與年長6歲的兄長及母親同住。X昨以視像形式作供稱，兩三歲起沒再見過生父，而母親在餐廳工作，她平時只能到餐廳等母親放工，5歲時母親開始邀請她朋友的兒子即被告到家中照顧她及哥哥。

根據錄影會面片段，X稱被告幾乎每天都會到她家，但多次趁她做功課出錯時吻她的臉及嘴，又常伸手入她的衣服摸其胸。她有推開他及說「唔好整我」，但對方沒回應。她稱哥哥多次均在場，但坐的位置背對她故沒目擊。

指曾闖浴室脫褲 壓牀上性侵

X續稱，到約8歲時，被告為她補習後留下吃晚飯，飯後她洗澡但沒鎖門，被告突然進來脫去短褲，並用手壓住她。她大驚下叫他走開，他自行離開浴室。她稱八九歲時的事件最深刻，被告留下吃晚飯，卻闖入睡房，把她壓在雙層牀的下格、脫去她的褲子，用舌頭舔她下體。她用手推被告，他終自行出房。約10歲時她將事件告知母親及社工等人，此後母親禁止被告為她補習。

在辯方盤問下，X稱內向不喜歡表達感受，故沒在被非禮後立即告訴他人。辯方問她被告闖入浴室的那次她為何不嘗試離開，她說「我嗰時畀佢嚇呆咗，佢又擋住個門口，咁我點出去呢？」聆訊明續。

【案件編號：DCCC 166/24】

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