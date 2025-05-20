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港聞二

控方擬呈全港醫生免針紀錄 辯：無關案情 首悉有黑名單

【明報專訊】西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」，被控17項不誠實取用電腦罪，另與丈夫面臨洗黑錢罪，案件昨在區院續審。控方表示，擬呈遞一份載有全港醫生於涉案時段發出「免針紙」數量的試算表，以協助舉證。辯方反對稱，法庭應純粹依據被告行為判決，另批評控方至昨天才披露包括蔡在內的7名醫生因發「免針紙」狀况被列入「黑名單」，稱一直不知悉背後有如此「驚人」的調查。

控方昨傳召醫管局高級行政主任趙凱盈作供，並擬透過趙呈遞一份試算表，載有涉案時段參與「醫健通（資助）系統」醫生發出的「免針紙」數目。

就該份試算表，辯方指出，法庭應純粹依據被告行為判決，認為表中全港醫生的「免針紙」數目跟本案「完全係irrelevant（無關）」，會造成偏見，反對呈堂。

控方稱佐證被告佔全港九成 辯方：造成偏見

控方舉例解釋試算表內容稱，表中顯示，2022年9月3日，蔡淑梅發出的「免針紙」數目佔全港醫生當日發出的逾九成，力陳該表有助舉證，另透露該表將蔡在內的7名醫生列入「黑名單」。辯方聞言後進一步指出，「而家只係第一次聽到，原來係有呢個黑名單」，「唔知道原來有咁驚人嘅背後……背後有咁樣嘅動作或者調查」，質疑控方一直未披露此事，同時不反對控方繼續傳召趙作供。

醫局應警擷紀錄 見7人「情况特別」

任職醫管局電子健康紀錄特別職務組的趙凱盈其後供稱，她曾應警務處要求從中央疫苗接種資料庫擷取資料，包括有份參與「醫健通（資助）系統」的醫生透過該系統發出的「免針紙」數目。趙亦提到，當時有7名醫生就發「免針紙」出現「特別嘅情況」，故擷取數據時把該7人的數據「extract（抽取）咗出嚟」。辯方關注，涉案時段曾否有病人投訴稱實際身體情况跟「免針紙」提及的狀况不符，趙說不清楚。審訊今續。

【案件編號：DCCC228/24】

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