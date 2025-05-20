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港聞

港聞二

志寄一把髮剪 世盃一飛冲天

【明報專訊】憑「飛髮」踏上國際舞台與人較量，三十出頭的髮型師梁毓培（Sairo）獲獎後一手舉起獎狀高呼，一手拿起香港區旗，稱完成「一生的夢想」。Sairo在15歲輟學，去髮型屋做學徒，或成了旁人眼中「讀書不成、品行不端」的迷途少年，但這份工卻是他的志業，初出茅廬時勤奮學洗頭染髮，不時在家對着人頭模型剪個不停。奪獎之際，他亦希望香港人明白髮型設計這行也能育成世界級專才。

盼洗髮型師「品學兼劣」刻板印象

32歲的Sairo去年赴巴黎，穿州過省為參加國際髮型美妝組織舉辦的剪髮「世界盃」，代表香港奪得「女士街頭風格剪髮、造型及染髮組別」第五名。Sairo自小對美髮行業有濃厚興趣，常為自己或同學設計新髮型，放棄學業轉到髮型屋做學徒時，獲母親鼓勵，「只要你不是做壞事，媽咪都會支持你」。

自感不足「不逃避」 營商語文課日學兩小時

離開校園不代表放棄學習，Sairo在18歲那年成為髮型屋股東，他一直在公餘進修，定期報讀營商管理、語文等課程，「如果我覺得技術不足，會選擇學習而不是逃避」。他每天抽約兩小時上課，又犧牲與5歲兒子相處時光，卻未言疲累，只以「無可奈何，要由家人照顧……小朋友會辛苦一點」輕輕帶過。Sairo樂見努力付出換來客人好評，笑言每次用新學技巧時，客人都讚新髮型漂亮，也感覺他更有自信。

Sairo又說，以往不少人誤解髮型師都是「讀書不成、品行不端」，他盼以自身經歷打破刻板印象，亦想港人知道髮型師因衷心熱愛而入行，業內亦可育成世界級專業人才。

Sairo稱，透過資歷架構「過往資歷認可」機制，其工作經驗獲評為美髮業第三級資歷，後來透過「學習體驗獎勵計劃」獲3萬元資助參加剪髮「世界盃」。他稱參賽費用、機票、住宿等支出不少，但資助可減輕其經濟壓力。展望未來，他希望突破自我，於世界舞台為香港奪得頭三。該獎勵計劃現正接受不同行業人才申請，本月31日截止。

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