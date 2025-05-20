明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

中大研究：治癌內地新藥 七成患者瘤縮 研用於一線 學者：港有力助內地生科國際化

【明報專訊】肺癌、結直腸癌及胰臟癌等實體腫瘤，可由KRAS基因突變引致。中大醫學院領導跨國團隊進行第一期臨牀研究，證實內地的新藥「D3S-001」在治療該基因突變引致的實體腫瘤效果顯著，多於七成患者的腫瘤明顯縮小或完全消失。團隊正籌備第三期臨牀研究，探討該藥能否用作一線藥物。中大醫學院副院長（科研轉化及創業）兼腫瘤學系主任莫樹錦稱，研究為患者帶來新治療希望，亦顯示香港可發揮優勢，與內地生物科技業界合作，引領全球生物醫藥發展。

抑KRAS基因突變 治肺癌胰臟癌

KRAS基因突變是多種實體腫瘤的常見致癌因素，是次研究針對上述基因突變的最常見亞型、即KRAS-GI2C基因變異，約15%非小細胞肺癌患者帶有此突變。莫樹錦稱，約10年前醫學界發明第一代針對KRAS-G12C基因的標靶藥，於2023年註冊，但療效有限，有內地藥廠研發新一代抑制劑。

97%晚期患者停惡化 耐藥者亦有療效

是次第一期臨牀研究涵蓋兩階段（見表）。第一階段共42名帶KRAS-GI2C基因突變的晚期實體腫瘤患者參與；第二階段則針對接受過第一代藥物但病情惡化的非小細胞肺癌患者，共20人參加。患者每日需口服D3S-001一次。研究結果已發表在期刊《自然醫學》。

首階段研究發現，42名患者中，多於七成患者的腫瘤明顯縮小或完全消失，整體客觀緩解率73.5%；用來評估治療後有無出現惡化的疾病控制率則達97.1%。第二階段研究發現，D3S-001對耐藥患者仍有一定效果，整體客觀緩解率亦有30%；疾病控制率為80%。研究發現，該藥整體安全性良好，最常見副作用包括惡心和腹瀉但僅輕至中度。

中大醫學院腫瘤學系副教授龍浩鋒稱，結果顯示D3S-001優於第一代抑制劑，尤其於結直腸癌單獨使用即可達高緩解率，突破現有藥物限制。他說新藥能更快縮小腫瘤，放射掃描發現病人服藥6周後腫瘤已開始縮小。

中大助找外地合作 「+1」機制可惠港人

至於未來計劃，莫樹錦說團隊仍在招募更多病人做第二期臨牀研究，並籌備第三期，探討D3S-001作為第一線治療的效果，盼能獲資金支持。他說該新藥雖處於第一期臨牀研究階段，但待內地審批後本港「1+」新藥審批機制可加快該藥在本港註冊，令本地病人受惠。

莫樹錦說，今次研究是中大和內地一間初創合作，中大發揮國際優勢，協助藥廠與澳洲、韓國、美國等地研究人員合作開展臨牀研究，有助研究國際化同時加快研發進程。

稱內地藥研進步 「首創藥」4年倍增

他續稱，內地藥物研發近年已從「Me-too drug，即人有我亦有的藥物」、「Fast-follower，人有我做得更好」，到「First-in-class，在某類藥物中做得最好」階段，並引述研究稱內地「First-in-class」藥物由2021年418種升至2024年836種，今次研究正顯示香港在內地好藥國際化的重要角色。

上 / 下一篇新聞

涉藏太空油煙彈 父報警拘14歲子 社工：非最好解決方式 「日後怎相處？」
涉藏太空油煙彈 父報警拘14歲子 社工：非最好解決方式 「日後怎相處？」
假冒鄰居短訊騙案屢現 私隱署籲提防
假冒鄰居短訊騙案屢現 私隱署籲提防
海事處3人員6次驗船 未察南丫四號缺水密門
海事處3人員6次驗船 未察南丫四號缺水密門
末期肺癌一年瘤縮六成 行半層氣喘變輕鬆三層
末期肺癌一年瘤縮六成 行半層氣喘變輕鬆三層
志寄一把髮剪 世盃一飛冲天
志寄一把髮剪 世盃一飛冲天
控方擬呈全港醫生免針紀錄 辯：無關案情 首悉有黑名單
控方擬呈全港醫生免針紀錄 辯：無關案情 首悉有黑名單
補習導師涉狎女童5年 事主：推開講唔好皆不果
補習導師涉狎女童5年 事主：推開講唔好皆不果
旺角大班餅店欠租4月 業主入稟追40萬收舖
旺角大班餅店欠租4月 業主入稟追40萬收舖
用議辦註冊公司 尚海龍致歉認越界 稱公職初哥不熟操作 不涉私利
用議辦註冊公司 尚海龍致歉認越界 稱公職初哥不熟操作 不涉私利
離家失蹤 患癌七旬婦墳場附近尋回
離家失蹤 患癌七旬婦墳場附近尋回
社工局改組10月 27人永久或暫時停牌
社工局改組10月 27人永久或暫時停牌
暴動罪成判囚 陳虹秀上訴
暴動罪成判囚 陳虹秀上訴
西區海濱遊樂場改造 主題「廢墟碼頭」
西區海濱遊樂場改造 主題「廢墟碼頭」
屋署修指引 驗窗顧問兩被負評罰停投標
屋署修指引 驗窗顧問兩被負評罰停投標
香港內地海關簽協議 加強報關「單一窗口」合作
香港內地海關簽協議 加強報關「單一窗口」合作
土力處完成前年耀興道事故研究 瀉泥山坡兩成無前例 全面審視「零紀錄」斜嶺
土力處完成前年耀興道事故研究 瀉泥山坡兩成無前例 全面審視「零紀錄」斜嶺
測試遙感無人機監察工地 緊急出動平時巡查一機多用
測試遙感無人機監察工地 緊急出動平時巡查一機多用
灣區熱搜：廣州口袋公園大增 維護壓力大 垃圾遍地草地枯萎設施老化 整改成效有限
灣區熱搜：廣州口袋公園大增 維護壓力大 垃圾遍地草地枯萎設施老化 整改成效有限
灣區熱搜：話你知：口袋公園「見縫插綠」 全市400多個
灣區熱搜：話你知：口袋公園「見縫插綠」 全市400多個
灣區手記：外賣大戰續篇 ／文：尚東美
灣區手記：外賣大戰續篇 ／文：尚東美
【Emily】旅發局程鼎一年底離任 舊將傳有機接任總幹事
【Emily】旅發局程鼎一年底離任 舊將傳有機接任總幹事
【Emily】返聖若瑟分享科研經驗 盧煜明籲把握黃金時代
【Emily】返聖若瑟分享科研經驗 盧煜明籲把握黃金時代
【Emily】幼園生參觀立會 通過準時瞓覺「法案」
【Emily】幼園生參觀立會 通過準時瞓覺「法案」
【Emily】東江縱隊交通站紀念碑揭幕
【Emily】東江縱隊交通站紀念碑揭幕
【Emily】聯和墟時光隧道 壁畫回溯北區史
【Emily】聯和墟時光隧道 壁畫回溯北區史
【Emily】張宇人歎大家樂輕嚥糉
【Emily】張宇人歎大家樂輕嚥糉
【明報66周年】主席獻辭：世界變局加速 明報專業見證
【明報66周年】主席獻辭：世界變局加速 明報專業見證
【明報66周年】AI年代：穩中躬行 AI伴升級
【明報66周年】AI年代：穩中躬行 AI伴升級
【明報66周年】日月傳承 新人接力
【明報66周年】日月傳承 新人接力
【明報66周年】光影框中留住溫度
【明報66周年】光影框中留住溫度