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海事處3人員6次驗船 未察南丫四號缺水密門

【明報專訊】2012年南丫海難39死，死因研訊昨踏入第十日。海事處總驗船督察陸漢英供稱，相信同事初次檢驗「南丫四號」時已確認船身結構無異樣，故他兩度驗船均無懷疑有否裝「水密門」，亦無核對圖則。另一總驗船督察吳鐵謀1996年負責初次驗船，他稱驗新船時工程尚未完成，難以界定兩艙之間是否設置通道，「你下次檢查，可能有一道（水密）門都唔出奇」。

一人信同事早檢查妥當

細節要睇清楚「不切實際」

綜合3名驗船人員昨日證供，他們從1996至2009年間共6次驗船，均無發現南丫四號舵機房及油箱房之間無裝水密門（見表）。陸漢英供稱，以往入職的新人只跟「師父」學習一個月，近年增設正式培訓，由資深同事教授驗船和評核。

就「消失的水密門」爭議，陸漢英稱如果艙壁通道缺乏水密裝置，並非常見情况；他檢驗南丫四號時，該船已是船齡逾10年的舊船，他信納同事早已檢查妥當，「唔會懷疑同事係咪做錯嘢」，若船上無改動或拆毁痕迹，不會留意有否裝水密門。遇難者家屬一方問陸是否依賴初次驗船的同事無犯錯，他答「相信制度做得到呢樣嘢」，稱驗船人員早年毋須帶圖則驗船，直至海難發生後，管理層才要求員工帶圖則核對，形容有進步。

陸稱2005及2009年驗船時，參考過外板展開圖、剖面及艙壁圖等圖則。家屬一方關注，圖則列明兩艙之間設水密艙壁，為何陸無留意。陸說主要檢查船的實况，包括艙壁厚度，不會逐一核對圖則項目，「如果所有details（細節）我都要睇清楚，係不切實際」。他強調每日檢驗3至5艘船，否認漏看水密門是失誤。

一人稱驗船清單不包水密門

時任助理驗船督察朱志偉於1997及2001年負責檢驗南丫四號。他說，當時驗船清單不包括水密門，一般最後檢查（final inspection）才會驗水密門，現已忘記有否翻閱圖則。家屬一方問，圖則顯示兩艙之間為實線，是否代表水密；朱自言隸屬機械分科，不理解有關問題。

首次驗船督察稱未完工

不排除下次發現水密門

時任總驗船督察吳鐵謀隸屬機械分科，分別參與1996年初次驗船及1997年的「一年檢」。吳稱，1996年被指派檢驗新船的二氧化碳管道，無留意其他項目；若發現兩艙之間有不尋常的通道，他會向船體分科上司匯報。他稱檢驗新船時，船上設計尚未完工，不排除下次檢查會發現水密門。他又說，1997年檢查只牽涉機房，他無留意舵機房及油箱房欠缺水密裝置。研訊今續。明報記者

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（死因研訊）

相關字詞﹕海事處 死因研訊 南丫海難

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