【明報66周年】光影框中留住溫度

Atary直視鏡頭，眼神彷彿藏着千言萬語。

本報攝影記者廖凱霖憑這幅人像攝影，

在香港攝影記者協會《前線‧焦點2024》奪得人物組季軍。

Shaylee Atary去年訪港接受本報訪問，

談及以自身經歷創作短片電影Single Light，

片中主角遭性侵後嘗試如常生活，

片名則代表丈夫是她生命的唯一光源。

她也提到丈夫在哈馬斯襲擊下喪生，

電影創作成為她面對創傷的方法。

訪問前，廖凱霖已在網上讀過關於Atary的報道，

但透過訪問親身接觸，更加感受到對方的堅忍，

也被對方的分享所觸動，

「她說每次提起仍感覺到與丈夫有連繫」。

因為有感受，才能夠捕捉到受訪者的神態。

廖凱霖也是報館的生力軍，去年9月才成為攝影記者，

她說一直希望透過攝影記錄不同的人物，理解他們看事物的方法，自言距離此目標仍有一大路段，「會繼續努力」。

她也藉着這次獲獎，感謝其他同事及同行的照顧。

《明報》攝影記者在《前線‧焦點2024》共奪得3個獎項，

除廖凱霖於人物組奪季，楊柏賢也憑社運人士「女長毛」雷玉蓮

在中環碼頭悼念南丫海難死者的相片於一般新聞組奪優異獎；

本報兼職攝影記者黃嘉禧拍攝元朗南邊圍一場圍村齋破地獄的相片

則於「學生組—單張特寫」組奪得季軍。