【明報66周年】光影框中留住溫度

【明報專訊】昏暗的環境中，有一道光映照着以色列導演Shaylee Atary的臉，
Atary直視鏡頭，眼神彷彿藏着千言萬語。
本報攝影記者廖凱霖憑這幅人像攝影，
在香港攝影記者協會《前線‧焦點2024》奪得人物組季軍。
Shaylee Atary去年訪港接受本報訪問，
談及以自身經歷創作短片電影Single Light，
片中主角遭性侵後嘗試如常生活，
片名則代表丈夫是她生命的唯一光源。
她也提到丈夫在哈馬斯襲擊下喪生，
電影創作成為她面對創傷的方法。
訪問前，廖凱霖已在網上讀過關於Atary的報道，
但透過訪問親身接觸，更加感受到對方的堅忍，
也被對方的分享所觸動，
「她說每次提起仍感覺到與丈夫有連繫」。
因為有感受，才能夠捕捉到受訪者的神態。
廖凱霖也是報館的生力軍，去年9月才成為攝影記者，
她說一直希望透過攝影記錄不同的人物，理解他們看事物的方法，自言距離此目標仍有一大路段，「會繼續努力」。
她也藉着這次獲獎，感謝其他同事及同行的照顧。
《明報》攝影記者在《前線‧焦點2024》共奪得3個獎項，
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