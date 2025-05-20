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港聞二

【明報66周年】日月傳承 新人接力

【明報專訊】《明報》昔日創刊，出紙一張，售價一毫，明報去年把這張舊報紙在報慶65周年時以復刻版刊載，結果贏得香港報業公會「2024年最佳新聞獎」頒發「設計組評審點讚獎」。明報今踏入66年，憑藉前人專業報道建立的基礎及公眾信任，而未來是由新一代記者繼續傳承，恰巧在2024年最佳新聞獎中，獲獎者主要是充滿幹勁的年輕人，其中最佳新人獎冠軍跟季軍，分別由鄭啟智及蔡穎琳獲得。兩名年輕記者不約而同提到當記者的初心，仍然相信有第四權，他們未為記者生涯設限，只望把握空間繼續報道。

監察政府 不忘初心

蔡穎琳任職記者一年多，她憶述最初修讀新聞系，純粹因為喜歡寫字，直至畢業求職面試時被問到知否記者的工作內容，才再次深思入行原因。「你知不知道記者的工作是做什麼？記者是要監察政府。」蔡穎琳引述當時負責面試採主所講的說話，坦言是因此受觸動，決心入行。事隔逾一年，回顧其撰寫的報道有否如她所想監察到政府，她說相信有做到，亦希望繼續，「做到熱情耗盡為止，暫時想像不到這一日」。

蔡穎琳獲頒最佳新人獎季軍，得獎報道包括「廚餘系列報道」、「房局：不合規劏房二房東同負刑責」、「改善款客倡機場設穆斯林祈禱室」等。

報道惹議 樂見討論

奪得最佳新人獎冠軍的鄭啟智在明報工作約3年，其獲獎報道包括「體育總會管治問題系列」、「15立會議員去年質詢不足5次」、「香港發展訪談系列」。他說報道很多時來自同事們的集思廣益，也趁機向同事致謝。

鄭續稱撰寫報道除監察政府，也可以指出社會現象，帶動討論，令社會上的聲音不至於單一，例如其獲獎作品之一的香港發展訪談系列，受訪的教大公共行政學顧問張炳良提到的一些觀點，有人贊同、有人批評，「不論是同意或不同意，這些討論本身也是報道的價值」。

行內人經常說5年是記者生涯的「大限」，鄭啟智則稱從未為其記者生涯設限，目前仍有很多議題想跟進，仍想推動社會討論不同議題，「希望繼續報道」。

本報在「2024年最佳新聞獎」共奪9獎項，除兩項最佳新人獎，不少得獎報道也出自年輕記者之手，例如奪得最佳新聞報道季軍的「打開垃圾系列」，負責的藝文副刊記者朱令筠及梁景鴻同為年輕記者。

這系列報道早於政府去年中宣布暫緩垃圾徵費前已開始，記者專訪本地環保達人及不同持份者的看法及意見，甚至遠赴首爾「取經」，由去年1月開始，每周刊登一篇長文。梁景鴻提到，採訪期間發現民間有很多自發活動為垃圾徵費落實做準備，愈發認同相關政策，得悉垃圾徵費政策暫緩，他也大感失望，但慶幸民間有部分人已改變其生活習慣，即使暫無政策，仍然有人堅持減廢。

梁景鴻入職明報約兩年，此前是自由身記者，他提到近年社會較平靜、能引起討論的議題較少，專題記者要找題目較以往困難，但仍期望把握現有空間繼續鑽研，所以近來愈來愈多「落地」行街觀察社區或參與活動，與人面對面接觸發掘題目。

【編輯部】

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