【明報66周年】AI年代：穩中躬行 AI伴升級

DeepSeek投震撼彈 AI踏新台階

我們做媒體的都是外行人，但從中外專家描述所知，DeepSeek的成功確令到AI的能力出現幾何級增長。在香港，2023年初起大家都在談AI，但由今年初起，大家都已開始用AI。有統計顯示，八成本港企業已一定程度上在使用AI。大部分讀者的手機都已下載好幾個AI應用程式。企業都在問怎樣可以讓員工安全地使用AI，同時亦在問AI可以怎樣提高工作效率，增加產能，免得自己在這浪變革中落後。

穿梭各界取經 緊貼各地發展

AI帶來變革的趨勢將不會逆轉，因此《明報》編輯部在3月開始籌備每逢周一工作日見報的「AI年代」專版，並在4月14日推出。專版首期邀請了政府創新科技及工業局長孫東做訪問，他最重要的信息是政府已努力搭建平台，下一步是由企業發掘各種AI應用場景。「AI年代」專版會繼續邀請企業分享它們各種AI應用成果；介紹科研人員及初創企業怎樣用AI處理痛點；又會訪問專家傳授有智慧地應用AI的方法。同時會密切追蹤本地、內地及世界其他地方關於AI的最新發展。與讀者一起升級轉型。

《明報》作為一家傳媒機構，也在研究如何負責任地使用AI，我們跟大家一樣，仍在不斷學習。希望透過AI的協助，無論在內容製作和傳送方面，都能更切合讀者的需要，並擴闊讀者的面向。