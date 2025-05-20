【明報66周年】主席獻辭：世界變局加速 明報專業見證

三三不盡，六六無窮。數學上，「六」是第一個完美數（perfect number），中國古人很早也意識到「六」是一個不平凡的數字，《易經》中六爻構成一卦，每一卦象徵一種自然物象，共八卦，衍生出萬事萬物。「六六無窮」這句話，具有宇宙萬物生生不息的涵義，反映了古人的智慧，同時也顯示出傳統中華文化的宇宙觀和哲學觀。天地設位，而變易之理不窮，所以天地生生不息。在萬變的世界中，掌握變化的脈絡、認清不變的道理，殊不容易。當下傳媒一個重要使命，正是協助讀者了解世界百年不遇變局、思考安身立命之道。《明報》扎根香港66年，深明使命所在，縱然任重道遠，亦必在所不辭。

西方主導百多年的世界秩序，來到了歷史轉折點，何去何從言人人殊，可是誰都無法否認，世界之變、歷史之變、時代之變，正以前所未見的方式展開。一方面，中華民族百載復興之路，經過一代接一代炎黃子孫的努力，克服一個又一個的難關，現在也許已來到最後幾里的道路上；另一方面，美國為保世界霸主地位，千方百計打壓中國發展。國際秩序破立爭持，特朗普再度入主白宮後，肆意揮動關稅大棒，更為動盪不安的世界，帶來更多變數。

特朗普揚棄由美國親手創立的國際自由貿易秩序，上月初公布的「對等關稅」政策，標誌美國貿易保議主義上升至1930年代初以來未見的高度，歷史經驗告訴世人，倘若事態失控，隨時可以導致環球經濟衰退、加劇國與國之間的衝突。雖然白宮因為金融市場壓力，暫緩「對等關稅」90天，然而美方打算在談判桌上索要什麼、貿易伙伴如何回應，仍然有待觀察。「對等關稅」對國際貿易造成極大的不確定性，也是目前環球經濟最大不明朗因素。

北京堅拒美方關稅訛詐勒索，強調談判必須以平等尊重為前提，關稅戰「不願打、不怕打」立場堅定，展現了中國作為全球第二大經濟體的底氣。中美激烈角力，時局幻變莫測，如何在劇烈變動中站穩腳步，安然自處，進而謀求發展，對企業以至個人而言，都是重大考驗。香港既是國家對外重要門戶，也是國際金融及貿易中心，未來一段時期，難免面對更多挑戰。《明報》心繫國家，與香港風雨同舟，定當堅守崗位，克盡己責，與讀者一起見證這個不平凡的時代。

世界百年不遇變局加速演進，地緣政治形勢緊繃，台海更是風高浪急。台北當局倚美謀獨變本加厲，不斷操作「反中」議題，「認知作戰」鋪天蓋地，華府則在旁推波助瀾，以台制華，然而完成國家統一大業，既是民族夙願，亦是歷史使命，不會因為外部力量從中作梗而動搖。《明報》榮譽主席張曉卿先生曾明確表示，《明報》永遠站在中華民族立場，反對台獨和各種分離主義，維護中國主權統一。不管台海局勢如何變幻，《明報》反對台獨，立場堅定如一。

香港發展進入新時期，面對外圍風浪，更需加快融入國家發展大局，擁抱創新科技。粵港澳大灣區建設，為本港發展帶來難能可貴的機遇，《明報》記者將繼續努力游走於大灣區，採訪報道各方面的事務，加深讀者了解，為香港參與大灣區建設，盡一分綿力。內地科技發展迅速，DeepSeek的面世是重大突破，標誌國家人工智能實力顯著提升，大幅拉近與美國的距離；在香港，人工智能及數據科學產業，也是特區政府的發展重點。人工智能革命席捲全球，香港和《明報》都不會缺席。《明報》已經開立專版，加強有關方面的報道，協助讀者掌握本港、內地及世界人工智能最新發展以及對日常生活的影響，思考由此衍生的各種現象及社會問題，盼可趨利避害。與此同時，《明報》也將本着負責任的態度，探索人工智能在新聞專業上所能發揮的角色及功用。

多元、開放和包容，既是構成香港獨特性的重要元素，也是《明報》所重視的價值。66年來，《明報》見證全球、國家、香港發生的大事，無論歷經什麼事態與周折，始終堅持獨立、客觀、公正、持平的辦報原則，新聞報道本着專業求真的態度，讓讀者認識事實，以及從多角度了解事態；月旦人物針砭時弊，則以守法和負責任的態度，鋪陳多元觀點，鼓勵理性討論，是其是、非其非。《明報》作為一份民辦報章，獨立敢言、實事求是、為民喉舌，既是自我期許，也是對讀者的承諾，過去如是，今後亦必如是。

世界華文媒體集團非執行董事兼主席張聰