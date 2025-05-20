灣區手記：外賣大戰續篇 ／文：尚東美

平心而論，京東今次的外賣優惠是吸引的，筆者對比了一下平常在美團常叫的幾間餐廳，同一餐廳同一款式，京東都是便宜幾元，如果是麵包茶飲之類就更超值，10元不到的一杯果茶、才幾元的麵包，較正常價節省了10多元。不過京東的餐廳選擇較少，且小店居多，這方面是美團佔優。

在網上也發現有人表示京東的騎手可能數量不足，晚上點外賣，隔天早上還未送到。筆者目前點過3次京東，雖幸好沒發生要吃「前夜飯」的情况，但同一餐廳美團能在系統預計送達時間內送到，且多數只要半小時，京東除了第一次之外，其餘兩次的送餐時間也遲了超過半小時，最嚴重一次，餐廳明明10分鐘已出餐，但等了近50分鐘才有騎手接單，從落單到外賣到手要70多分鐘。

為搶客，京東外賣服務有所謂「超時20分鐘免單」承諾，且表明客戶不用投訴申報，系統會自動查核。筆者心想這張70多分鐘的單估計應該能免吧，但兩天下來仍未見退款，後來回心一想，「超時20分鐘」是從落單一刻開始計還是騎手拿到外賣後開始計？如果是後者，那確實沒超時，但等了個多小時才吃到飯卻也是真的。

文：尚東美