灣區熱搜：廣州口袋公園大增 維護壓力大 垃圾遍地草地枯萎設施老化 整改成效有限

《南方都市報》上月報道，暗訪廣州16個口袋公園後發現，大部分垃圾隨地散落，有公園草地變荒地，亦有公園設施老化，公園內也難找管理人員處理。廣州市林業和園林局於報道出街後立即展開自查，不足一日表示多個公園基本完成整改。

其中荔灣區的康王鄰里花園被形容垃圾堆積、蚊蟲橫飛、臭氣冲天，本報記者5月初實地觀察，雖然垃圾堆已消失，不過多處草地仍有隨處亂丟的垃圾、煙頭。有老街坊對於地上散落四處的廢紙、煙頭表示不在意，「這些不會影響我每天來這裏，如果臭味熏天的話會去投訴」。在公園外清掃街道的清潔工人說：「這個公園有一個清潔工專門負責，她早上清潔過，大概下午兩點會再過來。」

同樣在荔灣區的崇文三路口袋公園，部分草地已重鋪草皮，但公園中央的兒童玩樂區，寸草不生情况未有改善，有附近居民表示，如果下雨，整塊地都是泥濘，小朋友跑過再爬上滑梯，滑梯上也全是泥土，「而且地上到處都是碎石塊，小孩子很容易摔倒」。工作人員解釋，兒童玩樂區每日有很多人走動，導致草皮來不及鋪設，「有時候今天鋪上去，明天就沒有了」。據荔灣區住房建設和園林局園林綠化科長王騰飛表示，將考慮把玩樂區的草地更換為永久軟墊，解決泥地裸露，也能避免小孩摔傷。

出入口裝圍欄 善意變擾民

除了環境衛生問題，本報亦留意到有口袋公園原是善意的改造，卻成擾民之舉。天河區的星球樂園口袋公園為防止電動單車進入，早前於兩側出入口裝設圍欄，但同時也將唯一的無障礙通道圍住，令小朋友騎單車、家長推嬰兒車或坐輪椅者出入都變得大大不便。有家長道：「之前帶着嬰兒車，只要從無障礙通道直接推上去就可以進入公園，現在卻需要不斷轉來轉去才可以通過圍欄，而且轉彎角度太窄了。」

廣州市林業和園林局公園管理處長馬燕表示，隨着口袋公園數量不斷增加，養護壓力也不斷增長，局方將進一步明確口袋公園的管理責任單位，並在公園設置公示牌，讓市民有任何問題或建議都能找到渠道，及時反饋。

明報記者