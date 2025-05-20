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西區海濱遊樂場改造 主題「廢墟碼頭」

【明報專訊】中西區海濱長廊西區副食品批發市場段的兒童遊樂場（下稱遊樂場）即將改造，康文署表示因遊樂場臨近海邊，受強風及海水影響，導致部分設施損毁，在綜合考慮下，將遊樂場納入「公共遊樂空間的改造計劃」。改建計劃擬以「廢墟碼頭」為主題，加設「沒特定玩法的雕塑類遊樂裝置」，另新設玩樂山丘，與渠管裝置串連。改造工程預計明年第二季開展，2027年第二季完成。

料2027第二季完成 新設玩樂山丘

康文署向中西區區議會地區設施及工程委員會提交文件表示，遊樂場位於批發市場段海濱長廊的1號碼頭，因應2019年《施政報告》宣布改造署方轄下超過170個公共遊樂空間的計劃，決定納入遊樂場。該署委聘設計顧問，於去年2月至8月舉辦多個社區參與活動及臨時遊戲環節，並在場做問卷調查，收集遊樂場使用者意見，整理及分析後擬定初步設計構思。

挑戰有難有易 啟發冒險精神

遊樂場擬建配有平衡和攀爬設施、滑梯和隧道組合等的「玩樂山丘」，另設小型籃形鞦韆、蹺蹺板及樂器組等，保留現有周邊休憩設施，署方冀碼頭變成「如廢墟般的遊樂場」，提供不同難度的挑戰，啟發兒童冒險精神。

署方表示，隨鄰近的西營盤東邊街北休憩用地（即西營盤海濱公園）工程開展，用地內「捐山窿公園」內受市民歡迎的混凝土渠管裝置需移走，考慮到渠管裝置適合放在海邊，部分裝置遷移到遊樂場，取代已損毁的設施。署方另回覆區議會稱，西營盤海濱公園將於今年第三季逐步開放。

相關字詞﹕西區副食品批發市場 中西區海濱長廊 康文署遊樂場

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