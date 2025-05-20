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用議辦註冊公司 尚海龍致歉認越界 稱公職初哥不熟操作 不涉私利

【明報專訊】本報昨日報道，立法會選委界議員尚海龍擔任創會會長的香港高才通人才服務協會，曾使用其位於金鐘中信大廈的議員辦公室作公司註冊地址。尚海龍昨發聲明就事件致歉，解釋源於「管理疏忽且不熟悉相關操作」，承認做法「越界」，但當中「並無私利」。他向本報補充，協會一直使用秘書公司位於灣仔的地址作「商業登記」。

帖文提高才通協會 相片背景均為議辦

本報早前翻查公司註冊處文件，發現註冊為擔保有限公司的「香港高才通人才服務協會」，自2023年7月至去年12月一直以中信大廈1315室作為公司註冊地址，即立法會向尚海龍提供的議員辦公室；公司財務報告顯示1315室是協會「主要營業地點」（principal place of business）。尚海龍的社交媒體去年11月發布多則帖文，提及不同人到訪高才通人才服務協會，相片背景均為其位於中信大廈的議員辦公室。

助理離職「交接疏漏」 未改公司註冊地址

尚海龍昨發聲明，對事件引起公眾疑慮和不安致歉，承認做法沒有妥善區分議員身分與協會事務，「事出疏忽，並無私利」。他對於事件或引起公眾誤解深表遺憾，日後將小心嚴守議會規定，避免類似情况再發生。

他在聲明形容自己是「擔任公職『初哥』，管理疏忽且不熟悉相關操作」，為求方便溝通和籌備才使用立法會議辦作公司註冊。他重申2023年11月聘請秘書公司後已更改公司地址，惟因為助理離職「出現交接上的疏漏」，導致未向公司註冊處申請，承認跟進監管不足，應負上責任。他稱其議員助理是以兼職身分協助協會工作，薪酬由協會負責，不涉公帑。

尚海龍早前向本報解釋，在議辦作公司註冊屬「過渡安排」，主要用作「收信」，接見市民時是以「議員身分」。他昨向本報補充，協會成立後一直使用秘書公司地址作商業登記，惟在 「公司註冊」填報地址時，職員以為方便收信件，所以填寫了議員辦公室地址。

相關字詞﹕公司註冊 尚海龍 香港高才通人才服務協會

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