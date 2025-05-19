應急醫院內窺鏡快隊 年半服務5500人

服務統籌稱未聞何時關閉 或推新服務

新界東醫院聯網臨牀服務統籌冼藝泉說，18至75歲輪候逾半年的專科門診非緊急個案、經家庭醫學部轉介的病人可以參加計劃，截至上月底已服務近5500人次，7個醫院聯網共有7130個預約個案。醫管局曾稱應急醫院擬明年關閉，冼說「未聽到何時『收工』」，將考慮深化或推出新服務。

應急醫院現有兩間內窺鏡檢查室，每周提供20個服務時段，每時段服務7至8名病人。由內地來港交流的醫生梁崇芬和葉錦寧去年11月加入新界東聯網內科團隊，於應急醫院提供內窺鏡檢查服務，每周應診4天，另有1日駐診大埔那打素醫院，每天各為約15人照腸胃鏡。梁已獲消化內科副主任醫師資格，臨牀經驗18年；葉則有14年臨牀經驗，本擔任胃腸外科副主任醫師。冼藝泉稱，兩人經驗可達本港副顧問醫生水平，除帶來技術交流，也服務港人。

兩交流醫生盼經驗帶回內地

一讚港醫護盡責一讚治療紀錄全面

交流首周，兩人由本地顧問醫生帶領認識醫療系統，例如系統界面、報告流程、突發狀况程序等，並獲指導英文。梁崇芬說最擔心英文是否「過關」，故特地準備英語模板，幸與本港病人溝通以粵語為主。葉錦寧說來港主要做內窺鏡，手術量比內地少，但難忘曾在檢查中發現病人腸道有接近癌變瘜肉，需即日切除，否則「再約時間要等很久」。

兩人半年後將完成交流，盼把醫院管理經驗帶回內地。梁崇芬盛讚本港醫護態度盡責，醫生緊貼最新國際指南。葉錦寧稱本港治療紀錄系統全面，方便查核病歷及恢復紀錄，相反內地每間醫院各有系統，也較疏於跟進病人；他曾被派往南沙院區工作，不時遇到在港輪候已久轉而北上求醫的病人，見過香港公院預約情况後，日後遇到此類病人會更理解。

現時有234名非本地培訓醫生在醫管局長期工作，當中55%在英國取得醫學資格，14%在內地，13%在澳洲。另有67名醫生到醫管局交流，當中50人來自大灣區及上海，多數來港交流約一年。