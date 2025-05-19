工友參與活動「拉扯」 NGO：掛心家庭「來了好像無照顧」

調查指四成捱痛工作

團隊去年訪問調查發現，四成工友捱痛工作，而四大壓力來源則包括惡劣天氣工作、處理重物、市民觀感，以及外判商和食環署監察。同工羅慧玲說，團隊舉辦量血壓、拉筋班等活動，又帶甚少旅遊的工友到海洋公園。

蔡蒨文說透過陶藝班、種植活動，工友可沉澱思緒，但難在游說他們參與，「本身（工友）有種拉扯，來了好像無照顧家庭」，但團隊會從切身健康需要入手，引導工友參與其他活動。

原慣認命 「成功爭取」信改變可能

蔡蒨文又說工友習慣「認命」，但近幾年曾成功與工友爭取權益，讓他們相信改變的可能。曾有工友被拖欠防疫津貼，團隊陪他們到立法會申訴，看到工友愈說愈流利，也主動開會商量對策。有當時參與的女工後來轉職地盤，遇上欠薪時更組織同事去馬路抗議。

近年工會不再活躍，蔡蒨文認為「論述變了」，維護權益不止是資方責任，也可透過社區參與改善工作環境。為了讓工友感到被重視，團隊邀請他們參與改建臨時垃圾站和清潔設備，又邀請工友到中學分享，教同學掃地，提升工作認同感，「工友覺得是小事，原來在同學眼中是一件事」。