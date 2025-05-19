明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

工友參與活動「拉扯」 NGO：掛心家庭「來了好像無照顧」

【明報專訊】明愛勞動友善社區計劃2021年啟動，項目主管蔡蒨文認為「清潔工只是其中一個身分，值得更好對待」，冀在勞資角力以外，透過社區參與緩減工友勞損，改善工作環境及提升勞工尊嚴。

調查指四成捱痛工作

團隊去年訪問調查發現，四成工友捱痛工作，而四大壓力來源則包括惡劣天氣工作、處理重物、市民觀感，以及外判商和食環署監察。同工羅慧玲說，團隊舉辦量血壓、拉筋班等活動，又帶甚少旅遊的工友到海洋公園。

蔡蒨文說透過陶藝班、種植活動，工友可沉澱思緒，但難在游說他們參與，「本身（工友）有種拉扯，來了好像無照顧家庭」，但團隊會從切身健康需要入手，引導工友參與其他活動。

原慣認命 「成功爭取」信改變可能

蔡蒨文又說工友習慣「認命」，但近幾年曾成功與工友爭取權益，讓他們相信改變的可能。曾有工友被拖欠防疫津貼，團隊陪他們到立法會申訴，看到工友愈說愈流利，也主動開會商量對策。有當時參與的女工後來轉職地盤，遇上欠薪時更組織同事去馬路抗議。

近年工會不再活躍，蔡蒨文認為「論述變了」，維護權益不止是資方責任，也可透過社區參與改善工作環境。為了讓工友感到被重視，團隊邀請他們參與改建臨時垃圾站和清潔設備，又邀請工友到中學分享，教同學掃地，提升工作認同感，「工友覺得是小事，原來在同學眼中是一件事」。

上 / 下一篇新聞