街道密密掃自強 旗袍密密縫自賞

明報記者 李雯懿

官民監察 吃東西「躲起來」

阿顏自15歲在內地做流水線製衣，婚後2010年來港，轉行做清潔工。她每朝5時起牀，下晝為家人煮早餐，近7時開工掃街，4時半下班。近年除了市民網絡監察，食環督察和外判公司亦嚴密巡邏，阿顏直呼壓力大，「睡覺當然不可以，但肚餓吃早餐（公司）都不准，吃東西都偷偷躲起來」，還要「睇天做人」，雨天時「穿雨衣又熱死……不穿又濕」，遇上大風吹走掃好的垃圾更「做餐死」。

上班著工衣 下班穿圍裙

撇除法定假期，阿顏一個月僅休息4至5天，加上不少年長同事怕入息超額而未能獲政府津貼，寧願多放假，她就要頂更。辛苦嗎？「算可以吧……那也要『搵食』。」

每天下班，阿顏買餸煮飯、做家務，只有睡前煲劇的時間屬於自己。去年7月，「明愛勞動友善社區計劃」為工友舉辦旗袍班，她心想一試無妨，本打算做旗袍出席親戚婚宴，沒想到第一堂就要試穿。眼看有同學又高又瘦，她既羡慕又自慚形穢，不敢穿上身。

初時不敢穿 後漸期待「畢業照」

不過，一堂堂過去，阿顏慢慢欣賞自己穿起旗袍「原來這麼高檔」，更開始期待到公園拍畢業照。她製衣出身，卻被「上鈕」難倒，嘴上抱怨卻笑得燦爛，「（扣子）會走位，這麼小抓不實，弄了10幾次，拆來拆去，乞人憎！」拍照前她更犧牲休息時間趕工，只為留下倩影。

拍沙龍照是阿顏多年夢想，卻因嘥錢而束之高閣。影相前她隆重其事，入手多年未買的面膜、唇膏等，即使買了大一個碼的高跟鞋，被同學打趣說像「細路仔著大人鞋」，她也自得其樂。

朋友丈夫讚靚 害羞也高興

今年3月底明愛在上環舉辦展覽，展示旗袍班成果，阿顏於開幕前一晚緊張到失眠，怎料來者紛紛讚她漂亮，讓她自信起來。談到親友反應，本來咯咯笑的她突然害羞，說最初丈夫不以為然，後來卻幫她到深水埗買布，看到照片更讚「全班你最靚」，朋友也說她自然大方，「好開心，未收過這麼多讚美！」

負責旗袍班的同工張智健說，無論什麼年紀及工作，「撇開工衣，工友都有作為人，作為照顧者、婦女的角色」，旗袍班冀從工友強處入手，發展興趣，肯定他們的價值，也樂見工友漸漸學會欣賞自己。

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