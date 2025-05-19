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宣明會：逾八成劏房兒童奶類攝取不足

【明報專訊】世界宣明會和社區營養師協會調查發現，高達86.4%的劏房低收入家庭兒童，其奶類攝取量不符衛生署2至5歲及6至11歲的「健康飲食金字塔」建議要求，只有13.6%達標。至於蔬菜攝取量，亦有76.2%的受訪家庭兒童不達標，僅23.8%達標。香港社區營養師協會主席梁穎恩認為，政府應着力協助基層劏房家庭掌握更多營養飲食資訊，提供更切合他們需求的營養諮詢服務。

逾九成家長不知蔬菜建議量

促加強支援 設學校小食指引

調查於去年6月至今年1月期間，以電話訪問520個居於劏房的低收入家庭，涉及589名介乎2至11歲兒童。普遍受訪家庭對於「健康飲食金字塔」的每日建議攝取量的認知偏低，其中94.2%家長無法正確指出金字塔蔬菜類的每日建議攝取量，而未能指出穀物和水果每日建議攝取量的，亦分別有83%和74.5%。

綜合問卷及訪談部分，調查發現居於劏房低收入家庭受限於缺乏相關知識、經濟水平、工時不穩定等因素，難為孩子提供均衡膳食，而且劏房居住環境狹窄，住戶大多選擇簡單的煮食工具，故菜式亦相對簡單，難以提供多元化膳食。

宣明會現時有為基層家庭舉辦營養講座、工作坊及一對一營養師諮詢等服務，該會總幹事馮丹媚稱，冀將營養師諮詢及工作坊擴展至觀塘和北區，指這兩區有更多基層家庭居住，貧困情况較嚴重；校園工作方面，該會倡議政府監察及促進推動衛生署「學生小食營養指引」，未來亦會加強到中小學宣傳。

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