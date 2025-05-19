研究：童年愈多不快 管子女愈嚴 專家籲家長省察 免跨代延續創傷

研究團隊在前年2至6月邀約8間小學、合共1166名幼小學生家長填寫不同問卷量表，旨在探討ACEs如何影響管教子女的方式。當中問及受訪家長曾否遭遇ACEs，即身體虐待、情緒虐待或性虐待，生理或情感忽略，以及父母離異、罹患精神疾病、濫藥或入獄等；以及目前是否採用嚴厲的管教方式，例如生氣時對孩子大吼大叫、不容孩子質疑決定，相信體罰是最佳的管教方式，以及相信責罵和批評讓孩子進步。

個案：兒時遭虐待 易情緒激動

曾掌摑孩子 事隔廿年仍後侮

結果顯示，23%受訪家長在童年時曾經遭受至少一種童年逆境經驗，而曾遭遇4類ACEs的家長採取嚴厲育兒方式的機會，亦較遭遇一類ACEs的家長高出2.3倍，反映遭遇ACEs的類別多寡與嚴厲育兒的機率高低呈正相關。

曾偉洪表示，預防兒童虐待不僅需推廣正向教養方法，家長正視自身的心理成長亦同樣重要，當父母能接納和理解自己的童年需要，才可能以同樣方式接納和理解孩子，從而建立充滿支持與關愛的親子關係。

協助受虐婦孺的和諧之家昨亦公布一項調查。機構在2023年4月至上月的兩年間，經網上問卷調查3092名成年人的兒時經歷；結果顯示85%受訪者遭遇過ACEs，44%更遭受4類或以上ACEs，反映港人遭遇ACEs的情况「非常普遍」。

倡健康院篩查 識別虐兒危機

年逾五旬的受助個案LuLi在幼年遭受嚴重身體、言語虐待，中學時尋死不果。她憶述，20多年前初為人母時，不時因嬰孩哭鬧、扭計不吃飯等小事而情緒激動、焦躁，「好似以前父母對我那樣」，更試過控制不到情緒而掌摑孩子。她說，體罰後突意識到自己正步父母後塵，遂立定決心要正視問題並求助，她事隔廿年仍後悔「打了那一巴掌」，「如果早點察覺，可能對孩子也會更好」。

和諧之家「跨步彩虹計劃」主任、註冊社工陳沛恩認為，家長管教子女時或不自覺複製父母言行，延續童年創傷，呼籲政府加強公眾教育，「避免暴力一代傳一代、跨代暴力的出現」。他亦建議，當局在母嬰健康院和地區康健中心為父母篩查，識別高危個案。