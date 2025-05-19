明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

九成無家者有成癮疾病 社協倡設「康復住房」支援

【明報專訊】全港截至去年12月有672名登記無家者。社協與聖方濟各大學（下稱方大）調查發現，撇除吸煙成癮，逾八成受訪無家者面臨至少一種成癮問題；亦有近六成受訪者在過去一個月對未來感到絕望。社協與方大建議為無家者「先安居」及提供居住年期不少於兩年的「康復住房」宿舍，讓他們有穩定地方治療多重成癮問題，重投社會。

社協委託方大於2024年5至7月訪問無家者，了解有精神健康及成癮行為的無家者住屋需求，包括非政府資助宿舍的宿友及九龍西區露宿者，共收集101份有效問卷。調查發現，80.2%無家者吸煙成癮，其次為賭博（53.5%）、酗酒（32.7%）及藥物濫用（31.7%）等成癮行為；撇除吸煙成癮，88.1%受訪者面臨至少一種成癮問題。

調查亦發現，受訪者抑鬱徵狀主要為情感孤立、絕望感及無力感，例如過去一個月內59.4%受訪者曾對未來感絕望，17.8%曾有自殺念頭。健康方面，91.1%受訪者有至少一種疾病，56.4%被診斷為慢性疾病，反映他們有醫療需求。

宏恩基督教學院社會工作學院副教授鍾綺霞表示，不少無家者視酒精、藥物為「止痛藥」，嘗試以酒精、毒品「自我療癒」，或以賭博掩蓋孤獨，但當碰到經濟壓力等問題則再陷抑鬱，繼而各種創傷與成癮行為再度浮現。她說露宿者需要「先安居」，並需專業團隊陪伴，才能走出循環。

指資助宿位六成限住半年 住滿復露宿

社協幹事吳衛東稱，約六成政府資助宿位的入住期限只有半年，無家者其後再次露宿，建議政府為無家者提供居住年期不少於兩年的「康復住房」宿舍，並配合護士、心理學家、物理治療師等專業服務，協助無家者治療多重成癮與精神健康問題，重投社會。

肥仔（化名）2008年起露宿，曾獲安排入住兩次政府資助宿舍，每次住滿半年又要露宿街頭。肥仔稱有關宿舍午夜起門禁，無法夜更工作，多人共處一室亦欠私隱。他早前入住社協為期兩年的無家者「友家宿舍」，認為一個穩定居所有助儲蓄，以供日後租屋。

相關字詞﹕社協 聖方濟各大學 露宿者 無家者

上 / 下一篇新聞