九成無家者有成癮疾病 社協倡設「康復住房」支援

社協委託方大於2024年5至7月訪問無家者，了解有精神健康及成癮行為的無家者住屋需求，包括非政府資助宿舍的宿友及九龍西區露宿者，共收集101份有效問卷。調查發現，80.2%無家者吸煙成癮，其次為賭博（53.5%）、酗酒（32.7%）及藥物濫用（31.7%）等成癮行為；撇除吸煙成癮，88.1%受訪者面臨至少一種成癮問題。

調查亦發現，受訪者抑鬱徵狀主要為情感孤立、絕望感及無力感，例如過去一個月內59.4%受訪者曾對未來感絕望，17.8%曾有自殺念頭。健康方面，91.1%受訪者有至少一種疾病，56.4%被診斷為慢性疾病，反映他們有醫療需求。

宏恩基督教學院社會工作學院副教授鍾綺霞表示，不少無家者視酒精、藥物為「止痛藥」，嘗試以酒精、毒品「自我療癒」，或以賭博掩蓋孤獨，但當碰到經濟壓力等問題則再陷抑鬱，繼而各種創傷與成癮行為再度浮現。她說露宿者需要「先安居」，並需專業團隊陪伴，才能走出循環。

指資助宿位六成限住半年 住滿復露宿

社協幹事吳衛東稱，約六成政府資助宿位的入住期限只有半年，無家者其後再次露宿，建議政府為無家者提供居住年期不少於兩年的「康復住房」宿舍，並配合護士、心理學家、物理治療師等專業服務，協助無家者治療多重成癮與精神健康問題，重投社會。

肥仔（化名）2008年起露宿，曾獲安排入住兩次政府資助宿舍，每次住滿半年又要露宿街頭。肥仔稱有關宿舍午夜起門禁，無法夜更工作，多人共處一室亦欠私隱。他早前入住社協為期兩年的無家者「友家宿舍」，認為一個穩定居所有助儲蓄，以供日後租屋。