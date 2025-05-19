土瓜灣海濱研發展 內港划艇浮台開騷

韋志成連續第二個星期透過網誌介紹東維港灣區構思。他表示，市建局委聘顧問做的「土瓜灣海濱研究」預計下半年提交初期研究報告及可行性研究建議，研究團隊早前已接觸文體旅局、規劃署、起動九龍東辦事處、運輸署、海事處等，介紹規劃概念。韋稱，該研究透過「海-岸-陸」的新規劃概念，將土瓜灣內陸、海濱及對開水體一併規劃研究，期望善用海港資源，構建配套完善及媲美世界級港灣的東維港灣區。

韋志成：「海-岸-陸」概念塑世界級港灣

韋志成說，現時土瓜灣沿岸和對開水體設有海濱長廊和碼頭等基本設施，短期內可在毋須額外建造硬件下，提供水上活動、表演場地和休閒設施，當中在啓動啟德體育園和馬頭角道對開的水體屬於內港位置，水流相對平靜，初步建議可舉行例如划艇、獨木舟等水上活動，又或增設浮台用作表演場地、舉辦音樂會等，讓市民能在岸上觀賞。

改裝躉船辦餐飲 防波堤擺藝術裝置

至於土瓜灣對開避風塘，現時供躉船停泊，並設兩條防波堤，研究初步探討將部分無工程作業的躉船改裝，提供餐飲服務、舉辦戶外音樂會，或改裝成泳池或漂浮沙灘等，防波堤亦可擺放藝術裝置，供市民及旅客乘船「打卡」。

韋志成再提到，立法會早前通過修訂《保護海港條例》，容許維港施工小型填海，可促使九龍城汽車渡輪碼頭活化；翔龍灣對開臨海煤氣設施用地及青洲英泥碼頭一帶海濱地段，可透過興建行人板道將「斷位」駁通（見圖）。

至於海心公園對開的自然景觀魚尾石，研究認為在不影響海岸線下，可透過改善公園的步行環境或增設行人導向標示，提升紅磡及土瓜灣海濱的暢達性。

改善區內道路網 內陸駁海濱

研究亦會探討改善區內道路網絡，以加強土瓜灣內陸地區通往海濱空間的連接，初步建議透過改良明倫街及馬頭角道重建項目的樓宇佈局和設計，提供一個不少於25米闊的海濱廣場，市民可從土瓜灣道步行至海濱。研究亦建議利用庇利街、榮光街和銀漢街等合共8個相連重建項目的新增步行街和行人天橋等，通往海心公園，加強區內休憩空間的連接。