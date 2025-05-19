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吸塵機藏大麻花 警拘5人

【明報專訊】警方毒品調查科經深入調查，相信有販毒集團將一批大麻花藏在吸塵機，由加拿大偷運抵港。探員上周五（16日）分別在八鄉及沙田採取行動，拘捕5男女，當中包括販毒集團主腦及骨幹，行動中檢獲102公斤大麻花及3公斤可卡因，毒品總市值約2350萬元。

檢毒品總值2350萬

涉案的4男1女年齡介乎32至70歲，全部均報稱無業，涉嫌串謀販毒及販毒被捕，由探員帶署扣留調查。其中4名被捕男子已分別暫控「串謀販運危險藥物」罪及「販運危險藥物」罪，案件今早在屯門裁判法院提堂。另外，該名被捕女子已獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到。

毒品調查科何灝庭高級督察表示，警方經深入調查後，相信有販毒集團將一批大麻花藏在工業用吸塵機內，由加拿大偷運抵港，遂作出部署及展開監控遞送行動。探員上周四下午發現該批貨物被運送往八鄉元崗新村，48歲姓楊及55歲姓劉男子進行拆貨工序，探員即上前截查兩人，經點算後，檢獲150包真空包裝大麻花，共重102公斤。

另有探員展開同步執法，於沙田公屋大廈外截查32歲姓黃男子，在他身上檢獲3公斤可卡因，再於兩公屋單位拘捕34歲姓潘男子及70歲姓潘女子。初步調查相信，姓潘男子為主腦，安排大麻花偷運抵港，招攬及指示其他被捕人處理毒品。據悉，協助處理毒品的被捕人收取數千至一萬元報酬。

相關字詞﹕監控遞送 可卡因 大麻花 販毒集團

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