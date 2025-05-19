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倡從長者角度研發 中大：樂齡科技可採AI

【明報專訊】政府預計2046年本港65歲及以上長者比例將升至36%，本港將迎來「銀髮海嘯」，樂齡科技逐漸受關注。香港中文大學賽馬會老年學研究所所長、醫學院內科及藥物治療學系榮休教授胡令芳指出，樂齡科技可改善長者生活質素，但大多產品從長者服務提供者出發，以協助照顧長者，冀有更多產品從使用的長者角度出發，並指樂齡科技應重視預防和健康管理，且「並非下下都要研發新物件」，可利用現有技術設計適合長者的產品，如便捷的遠程通訊工具、人工智能（AI）聊天機器人等。

稱有產品複雜 長者難上手

胡令芳研究老人學40年，她將於本月26至27日舉行的「亞洲醫療健康高峰論壇」上，共同探討老年醫學與長壽科技的發展。她說現時樂齡科技是從醫院、老人院、照顧者等服務提供者角度設計，如防止長者跌傷或發生意外後通知服務提供者，常忽視長者需求，舉例稱有商家在樂齡科技展的遊戲產品，「指玩遊戲可以令你的腦袋醒目點，但問題是要好醒目先玩到這些遊戲」，亦有部分產品設計複雜，長者難上手。

胡令芳認為，運用現有技術開發適合長者的產品或功能，便可改善長者生活質素。她舉例稱「人如何退化都好，都識撳掣」，認為可開發一款遠程通訊工具，「撳下就可以WhatsApp同屋企人傾偈，還可以接駁電視視訊」。部分樂齡科技亦會運用AI技術，胡令芳認為AI聊天機器人可起陪伴作用，尤其能幫助獨居長者，她強調形式非常重要，「一個公仔形的chat robot（聊天機器人）就比一個盒更有用」。

以簡單方式助長者管理健康

對於數碼鴻溝，胡令芳稱，樂齡科技應以簡單清晰的方式，協助長者做好預防和健康管理，「知道你一路老，（身體）有什麼問題，然後你可以做什麼」，舉例稱有流動應用程式已加入健康評估功能。

另外，胡令芳指出「我們（香港人）雖然是全世界最長命，但我們的健康不是好妥」，意味愈來愈多人需靠人照顧，導致安老院舍輪候隊伍愈來愈長，公營醫療系統負擔亦不斷加劇。胡強調，現時公營醫療系統面臨人手短缺等問題，針對長者的個人化照顧有所欠缺，舉例稱醫護可能禁止部分病人下牀，導致長者出院後肌肉退化，「有些老人家會講『我死都不入醫院』」，強調老人科服務應兼顧臨牀治療和個人護理。

相關字詞﹕人工智能（AI） 老人科 樂齡科技 銀髮經濟 胡令芳 亞洲醫療健康高峰論壇

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