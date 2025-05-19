尚海龍用議員辦公室註冊公司 持續一年半「過渡安排」 謝偉俊：涉公帑不恰當

明報記者 鄭啟智

因應立法會擴建工程，今屆立法會上任首3年同時租用中信大廈作議員辦公室。翻查公司註冊處文件，高才通人才服務協會於2023年7月註冊為擔保有限公司，當時公司註冊地址為金鐘中信大廈1315室，即立法會向尚海龍提供的議員辦公室。尚海龍是協會創會會長兼公司董事。根據協會2023/24年度財務報告，1315室是協會的註冊辦公室及「主要營業地點」（principal place of business）。

去年11月立法會擴建工程竣工，包括尚海龍議辦在內、設於中信大廈的議辦陸續遷回立法會大樓。協會在去年12月向公司註冊處申報，將公司註冊地址改為灣仔祥豐大廈一個單位。據公司註冊處紀錄，協會此前未提交任何公司地址更改通知，意味協會使用尚海龍的議辦作公司註冊共約一年半。

立法會「議員辦事處使用指引及條件」列明辦公室「應用作立法會相關事務用途」。就議員辦公室能否用作公司註冊，立法會秘書處回覆查詢時稱，提供的辦事處是用作立法會相關事務，「包括行使《基本法》第73條所訂明的立法會職權」。

高才通協會前年成立

稱議辦用作「收信」

尚海龍回應事件時解釋，協會成立之初冀盡快運作，遂選用議辦為註冊地址，屬過渡安排，主要作「收信」之用。他稱協會在2023年11月開始聘用秘書公司，當時已轉用對方位於灣仔的地址作公司註冊。被問到協會去年12月才申報更改地址，他表示有關事宜由助理負責，原任助理離職後交接出現問題，「當時發現做了轉秘書公司（手續），但沒有轉（公司註冊）地址」，秘書公司發現後已馬上申報。公司註冊處規定，公司註冊地址若有更改須於15日內申報。

對於曾否以議辦從事協會工作，他說是以「議員身分」處理高才求助等，議員助理亦有幫忙協會事務，但強調相關薪酬由協會支付，沒動用立法會提供的營運開支。

謝：非牟利不算嚴重過失

謝偉俊稱，議員通常不會使用立法會提供的辦公室作公司註冊，「大家都是用普通常識去處理這些問題，可免則免」。他估計涉事者「不太熟悉（慣例）」，若註冊的團體並非牟利組織，公司地址亦已遷走，不算嚴重過失。

立法會行管會成員陳振英稱不便評論細節，但認為原則上立法會議辦不會用作公司註冊，以免影響公眾觀感，如擔心變相以公帑資助議會以外的事務。他說倘今次僅屬偶一事件，未必需要修改相關規定。