業界請人換車難 陳美寶：調整的士車隊門檻言之尚早

陳美寶昨於港台《星期六問責》表示，發牌條款提出六成作為入場門檻是磋商得出的共識，認為公司均「計過數」，符合市場情况；但陳亦指出，當局會務實地在法例、行政措施方面留一些彈性。被問何種情况會採取務實行動，以及屆時未達標的公司會否被「DQ」，陳美寶認為是言之尚早，她形容車隊非常努力，現時除招聘司機外，亦努力購置新車和電動車，還有其他公司就充電地方和設施從旁幫助。

有第三方接觸車隊擬建叫車平台

陳美寶透露，本港有第三方平台已經接觸了數支車隊，希望建立一站式叫車平台，商討進展不錯，當局認為技術並不難，希望平台能與車隊在同一時間上線。陳續稱，自己也曾預約車隊服務，稱讚車隊司機有禮貌和活力，體驗很好。她憶述當日司機較預料時間早10分鐘到其樓下，車內設有「三寶」，即監控、定位和支付系統。

政府日前分別會見的士業界和網約車平台代表，陳美寶認為規管網約車和的士改革兩件事不可分割，兩者「共存共生」，提到的士公司也提供預約服務，有的士司機也在網約車平台登記。

早前的士業界有聲音認為白牌車令的士牌價大跌，陳指政府制訂政策、規定的時候，不應將著眼點放在個別人士的資產價值，但因是業界關注點，未來商討時會考慮。