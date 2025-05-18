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涉招內地人來港開傀儡戶口 警破1.18億元跨境洗錢集團

【明報專訊】商業罪案調查科上周四（15日）展開代號「夜剿」行動，搗破招攬內地人到港開設傀儡戶口的跨境洗黑錢集團，共拘捕12人。該集團涉利用逾500戶口清洗約1.18億元犯罪得益。警方去年錄得近9.5萬宗罪案，詐騙案佔近一半，按年升12%，去年逾1萬人涉詐騙被捕，其中七成三為傀儡戶口持有人。

拘兩骨幹10傀儡

兌換加密幣圖掩犯罪得益

被捕9男3女，年齡由20至41歲，當中兩人為骨幹成員，其餘10人為持傀儡戶口內地人，全部涉嫌串謀洗黑錢被捕，由探員帶署扣查。他們已被正式落案起訴相關罪名。

根據調查，該集團自去年中積極招攬內地人來港開設傳統及數字銀行戶口，並利用該傀儡戶口接收各類詐騙案犯罪得益。持傀儡戶口內地人抵港後，犯罪集團會安排他們入住於旺角的「行動基地」，指示戶口持有人提取自己及他人戶口款項，再將款項帶至虛擬資產找換店兌換加密貨幣，以轉移及掩飾犯罪得益來源。警方行動當日在多處埋伏，發現兩傀儡戶口持有人往提款，待時機成熟將兩人拘捕，並同時搜查賊人據點。

當中1000萬元涉58宗詐騙

警方初步調查發現，犯罪集團於去年7月至今年5月期間，以超過500個傀儡戶口清洗約1.18億元犯罪得益，其中1000萬元為58宗已舉報的詐騙案款項，該58宗詐騙案總損失約4320萬元。行動中，警方檢獲約105萬元現金、超過560張提款卡、多部手提電話、大量銀行文件以及相關虛擬資產交易紀錄。

相關字詞﹕商業罪案調查科 洗黑錢 傀儡戶口

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