吳傑莊：中東資金厚 港創科獨鬥未必獲青睞

陳祖恒：港可助內企國際化

特區政府是次出訪中東與兩國共簽訂59項合作備忘錄和協議，隨團的生產力促進局主席兼紡織及製衣界議員陳祖恒昨在商台節目《政經星期六》表示，內地企業在內地發展理想，但面對國際標準和法律場景，由於兩地法律體系不同，內地企業發展國際市場時可能「水土不服」。本港實行普通法，加上開拓市場的經驗，可協助內地企業「國際化轉身」。

吳傑莊在同一節目表示，部分國家動輒以「金融武器」制裁別國，本港作為亞洲金融中心，加上第3代互聯網技術（Web3）發展有突破，他稱卡塔爾及科威特兩國對本港國際結算選項都感興趣。

卡塔爾及阿聯酋先後給予本港30天免簽安排，特區護照持有人到海灣阿拉伯國家合作委員會成員國，均可享免簽或落地簽安排。吳傑莊說，相關安排除促進旅遊外，最重要是協助生意人。他稱，很多與中東國有合作項目的人，一年可能有三分之一時間留在當地，相信免簽安排可增加香港與中東商人接觸，提高成功經商的機會率。

同團的律師會會長湯文龍則說，各項商業交易均涉及法律服務，現時香港律師已可在大灣區城市執業，亦有本港律師事務所在科威特註冊執業，相信本港普通法制度及國際化法律服務能支援內地企業。他又說，現有近1600名海外律師在港註冊，中東法律界對來港發展亦感興趣。