通達表演助聾人睇騷 手語唱念做打不止字字對譯 視形傳譯無聲仿有聲 呈劇場意境

明報記者 李雯懿

訪問當天，展能正培訓聾人TI傳譯員，一句「翻開新一頁」歌詞，有學員做開門動作，有人以合力拉繩表達。從事TI逾10年的陳月英解釋，不同於手語傳譯，TI重在譯意境而非照字譯，演繹多變，有時歌詞未必反映情節，反靠動作串連，「例如猩猩王路易（劇場），歌詞重複『我想做人』，但電影中佢渴望有人類生活」，可加入飲茶等動作解釋。她說許多節目不設字幕機，即使有字幕，可能對部分聾人太艱深；甚至在部分文藝劇「有健聽觀衆話台詞太深，睇傳譯反而明」。

同為聾人 傳譯靠背動作

自謙動作半桶水最怕譯粵劇

展能2012年起提供TI服務，平均每年約10套節目，如近年每月兩場迪士尼「魔法書房」通達場。因應角色及表演類別，傳譯員流暢變換表情和肢體風格，資深傳譯員吳志偉說最怕譯粵劇，自謙動作「半桶水」，但他隨即翹起蘭花指做花旦做手，維肖維妙。

吳志偉是聾人，傳譯全靠背動作，練習秘訣是跟着卡拉OK數拍子，付出時間多別人幾倍。他也要搭檔健聽傳譯員以便應變，試過演唱會輪流傳譯，吳獨自上陣時，歌手即興跟觀衆互動，本在休息的月英連忙傳譯並示意他照抄，「有時趕唔切，直接跳出來幫你做！」

據社聯資料，本港有61名手語傳譯員。月英說TI不易做，有一定演技要求，籌備也花費心力，收入又「義工價」，導致自然流失。自2011年近30人參與展能TI培訓，目前少於10人在職。TI傳譯員李愛中則認為本港手語發展及認知嚴重滯後，聾人需主動要求傳譯，不少主辦卻「唔蝕得」，他曾要求清談節目主辦方提供傳譯，「佢話預100個位畀你，不過要包起！」

劇團讚「有晒情緒 根本係演員」

成本所限 不知通達場可堅持多久

中英劇團每年約1至3套劇設TI場次。助理藝術總監盧智燊說，以往入場的殘疾觀衆無幾，劇團2014年起與展能合作提供各類通達專場，讓更多有需要觀眾入場，更讚傳譯員「有晒情緒，根本係演員」。盧說他們全程參與排練，更過目道具、服裝等，一旦劇本或舞台修改也立即調整，最長需逾兩個月準備。他們亦需一定空間及照明燈光，劇團要花心思平衡舞台設計，加上TI機構極少，故TI場少於其他通達服務。

劇團主要受政府資助，通達服務方面，主要接受場地特別設施和服務支援。盧智燊稱雖TI佔整體成本不多，但「始終係成本」，「𠵱家全社會『難撈』，睇劇係奢侈，票房減少」，雖會盡做，嘆「究竟堅持到幾耐？」

政府前年回覆議員質詢稱，文體旅局提供經常資助予主要藝團設通達專場，亦資助機構為電影錄口述影像、培訓人手等。本報查詢資助詳情及已批出金額，當局不透露。康文署則表示，每年約20場主辦或贊助節目設通達服務。