環保署稱承辦商拒收沒違規 樹藝師：堆填極不理想

一名市民向本報提供於4月23日下午拍攝的影片，包括以航拍方式拍攝Y．PARK的運作及貨車出入情况。影片所見，Y．PARK露天用地有兩輛中型貨車，其中一輛以車上吊臂將地上的樹幹及枝條夾到車斗，部分枝條有1至2米長。之後有盛載樹幹及樹枝的貨車離開Y．PARK，沿稔灣徑轉出龍鼓灘路，駛往約3公里外的新界西堆填區，全程10多分鐘，貨車進入堆填區後卸下車上的木材廢料。

提供影片的市民稱，上月他最少有兩日到Y．PARK附近了解回收園林廢物情况，均發現載有樹木枝條的貨車從Y．PARK駛出，並駛往堆填區；其中4月23日下午他透過航拍機發現Y．PARK廠外空地放置了切成一段段的樹幹及樹枝，現場最少有兩輛貨車，其中一部將地上的木材運到車上，另一輛車上已載有樹幹和樹枝；之後他駕車尾隨其中一輛貨車，目睹該車將木材運往新界西堆填區棄置。

署方：服務費按再生產品量

送堆填須承辦商自付

環保署回應本報查詢稱，翻查4月23日監控鏡頭紀錄發現，駛往新界西堆填區方向的貨車並非屬於Y．PARK承辦商的車輛，又說當日該車曾運送園林廢物到Y．PARK，但承辦商發現車上混雜大量雜物和廢物而未能接收，該車其後離開Y．PARK是前往堆填區棄置車上廢物。

環團不解拒收 質疑門檻高

該署稱，為防止承辦商把適合循環再造的園林廢物送去堆填區及鼓勵循環再造更多園林廢物，合約訂明署方繳付的服務費用是按承辦商生產的再生產品量計算，確保承辦商有經濟誘因，盡量將收集到的園林廢物回收再造。合約下承辦商還需承擔把篩選出來不適合回收的園林廢物棄置於堆填區的相關費用，如承辦商把適合循環再造的園林廢物送去堆填區，只會造成經濟損失而無得益。

國際樹木學會香港分部前主席兼地球之友董事局委員王卓粵看過貨車將木材運往堆填區棄置的影片後認為，車上木材可循環再造，對Y‧PARK「拒收」不解。綠惜地球助理環境事務經理陳永傑亦對Y‧PARK「拒收」樹幹及樹枝難以理解，質疑若情况屬實，Y‧PARK回收木材門檻會否太高，以致不少有用的園林廢物被拒門外，最終運到堆填區。

（城市保育）