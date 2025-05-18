迎中九幹線年底竣工 油麻地4路交通有變

路署：隧道工程完成 正做機電

中九龍幹線2017年動工，全長4.7公里，主要由隧道組成，建成後油麻地至九龍灣繁忙時間車程將由30分鐘縮短至5分鐘。路政署表示，中九龍幹線工程已進入最後階段，其中油麻地至啟德全長約3.9公里隧道、幹線兩端連接路，以及各隧道大樓的結構工程已完成，現正做機電工程。

海泓道新路8月開 通西隧葵涌

因應工程最新進展，油麻地一帶將有多項新交通安排。海泓道往西隧／連翔道新建行車橋將於7月或8月開放，屆時駕駛者可經新橋南行往西隧或北行往葵涌／深水埗。隨着甘肅街段明挖回填隧道工程接近完成，介乎炮台街與渡船街之間一段甘肅街今年第四季重開。加士居道天橋重置工程亦接近完成，早前封閉的天橋6D出口往油麻地支路今年第三季亦將重開，屆時駛經加士居道天橋（西行）的駕駛者可重新使用出口往旺角、油麻地及西隧。

西九龍公路往油麻地支路8月封

至於8月起封閉的西九龍公路（南行）2號出口往油麻地支路，署方稱屆時駕駛者須改經連翔道（南行）或其他路線前往目的地；往旺角或港島的駕駛者亦可依長沙灣及深水埗的路牌，沿東京街西、通州街天橋前往目的地。