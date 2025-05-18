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共用路權或爭路？ 政府：無軌調動靈活

【明報專訊】洪水橋／厦村智慧綠色集運系統主要採路面模式，大部分路段行走專用道路，但主要及繁忙路段交界處則採分層分隔，如改為高架段，與其他路面交通分隔，然而部分路段仍與其他公共交通工具共用路口。有立法會議員關注若新系統需共用路權，或延續現時輕鐵與其他車輛爭路問題。土拓署強調路面模式無需實體軌道和架空電纜，可靈活調整路線和班次，亦可減低對附近環境影響，節省建造時間和成本；共用路口將配備實時交通燈號調節系統，按實際車流分配綠燈時間。

燈號按車流調節 車站採低地台

署方未提運輸系統將採用什麼技術，僅稱車站採用低地台設計及車外收費系統，系統有多個閘門同時上落客，車站亦設上蓋。據模擬圖，系統外型較似ART（智軌），其為電動無軌捷運，透過車底傳感器識別虛擬軌道行走，株洲、蘇州等多個內地城市有應用，每卡可載約百人。

張欣宇：倘爭路 巴士效益或更佳

立法會議員張欣宇對現時系統有專用道路，但又需共用路口有保留。他說專道雖可確保系統大部分時間行車暢順，但其他公交可用路面會收窄，或易塞車，共用路口需等候讓路，亦降低效率。他擔心若系統無獨立路權，增設巴士線或更具成本效益。立法會議員劉國勳認同要保障其他公交有足夠路面空間，倡將來新發展區馬路加寬。

至於系統技術方案及載客量要求，張欣宇稱可參考服務約50萬人的輕鐵，單向每小時最高客量5000人。劉國勳稱，據其了解當局未敲定技術方案，而不論ART或巴士模式的快速公交系統（BRT），每卡大致可載60至80人。劉估計新系統沿線不少住宅區實際上較近屯馬線洪水橋站，新系統在區內或僅輔助角色，載客量要求可視乎附近物流業發展程度而定。

相關字詞﹕輕鐵 共用路權 洪水橋/厦村 洪水橋/厦村智慧集體運輸系統

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