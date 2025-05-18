共用路權或爭路？ 政府：無軌調動靈活

燈號按車流調節 車站採低地台

署方未提運輸系統將採用什麼技術，僅稱車站採用低地台設計及車外收費系統，系統有多個閘門同時上落客，車站亦設上蓋。據模擬圖，系統外型較似ART（智軌），其為電動無軌捷運，透過車底傳感器識別虛擬軌道行走，株洲、蘇州等多個內地城市有應用，每卡可載約百人。

張欣宇：倘爭路 巴士效益或更佳

立法會議員張欣宇對現時系統有專用道路，但又需共用路口有保留。他說專道雖可確保系統大部分時間行車暢順，但其他公交可用路面會收窄，或易塞車，共用路口需等候讓路，亦降低效率。他擔心若系統無獨立路權，增設巴士線或更具成本效益。立法會議員劉國勳認同要保障其他公交有足夠路面空間，倡將來新發展區馬路加寬。

至於系統技術方案及載客量要求，張欣宇稱可參考服務約50萬人的輕鐵，單向每小時最高客量5000人。劉國勳稱，據其了解當局未敲定技術方案，而不論ART或巴士模式的快速公交系統（BRT），每卡大致可載60至80人。劉估計新系統沿線不少住宅區實際上較近屯馬線洪水橋站，新系統在區內或僅輔助角色，載客量要求可視乎附近物流業發展程度而定。