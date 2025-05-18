一日兩宗 噴射飛航天星小輪撞碼頭一傷 同涉故障

今往返港澳5班船取消

噴射飛航雙體船昨午3時許撞向港澳碼頭，船頭損毁。涉事雙體船其後臨時停於碼頭對開海面，經檢查後由拖船協助泊回港澳碼頭，消防及救護員登船查看，乘客逐一登岸，消防曾攙扶兩人，事件中無人受傷。

噴射飛航回覆查詢稱，原訂昨午2時半由香港開往澳門的雙體船（MK2005），開出約20分鐘後出現機件故障，需折返港澳碼頭，泊岸時動力不足，與碼頭擦碰。船員隨即按程序通報相關部門，經檢查發現船頭輕微破損，全船289名乘客及船員安全無恙。在當局檢查核准後，船由拖船協助於下午4時許泊岸，受影響乘客獲安排改乘另一艘船繼續行程。

灣仔碼頭岸邊欄杆玻璃爆裂

另外，一艘天星小輪昨午4時許靠泊灣仔碼頭時撞向岸邊石壆，船頭損毁，岸邊欄杆玻璃爆裂，一名62歲姓王內地男乘客受傷清醒，由救護車送院治理。警方接報到場後，臨時封鎖岸邊損毁位置。涉事「銀星」小輪當時載有203名乘客及7名船員，由尖沙嘴前往灣仔碼頭，初步調查相信，小輪因引擎失去動力而撞向碼頭。天星小輪有限公司表示，事件涉及操作系統不正常，致小輪與岸邊石屎牆碰撞；船員檢查後，小輪在灣仔碼頭卸客，其後駛回尖沙嘴。