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港聞二

運物局晤網約車平台提守法 的士業再請願

【明報專訊】的士業界近日頻就白牌車問題去信及向政府請願，運輸及物流局昨稱，關注現時網約車平台提供非法白牌車服務，昨與平台公司會面重申營運必須依法。綜合各界消息，政府昨午會見部分網約車平台，當中包括有內地背景平台。有的士業界不滿當局未立刻着平台停運，約40名的士車主昨到政總外請願，有車主稱正研就政府保護的士專營權不力提司法覆核。發起請願的智慧出行聯合商會主席周國強向本報說，政府有人向他表示會說服部分網約車平台守法，會先觀察再定下一步行動。

運物局昨回覆本報查詢時，無回應與網約車平台會面情况，稱可參考昨早新聞稿。局方昨早發稿稱，規管網約車平台的立法建議「正全速推進」，前日亦聯同運輸署與的士業界會面約兩小時，局方亦已收業界請願信及簽名，會參詳並與業界保持溝通。

「見非法人士？ 應要求停運」

約40名的士車主昨早到政府總部遞交請願信。小車主捍衛權益關注組發言人林智聰稱關注組有逾百名「單頭」車主，每人有數個的士牌，請願信收集近5000個車主簽名。林說政府11年來就白牌車問題回覆業界的信件內容一樣，只改日期及上下款，業界更是不滿及不解政府與網約車平台會面：「為何見非法人士？應要求平台即時停運下架，不止是溫馨提示。」

林智聰又稱，律師意見認為可就政府未打擊白牌車、保護的士專營權不力司法覆核，將研究申請，昨午業界亦到申訴專員公署投訴。他指業界對政府失去信心，每次發聲後警方或拘捕數個白牌車司機「氹下」業界，但白牌車數以十萬計，不應零星拘捕了事。翻查資料，的士業界上周五到運輸署請願，警方同日拘捕兩名白牌車司機，業界昨再請願前，周三及周四亦各有兩名白牌車司機被捕。

現時本港有Uber、高德、滴滴、TADA等網約車平台，據悉政府昨僅會見部分平台，包括有內地背景者。政府昨早約9時半發稿預告會面，周國強透露，政府前日與業界會面時仍無提及，昨早才通知業界下午約見網約車平台，並冀他們取消10時半的請願，但一眾車主仍盼發聲，故業界繼續。周又說，政府有人向他表示會努力說服部分網約車平台減少白牌車及守法營運。

相關字詞﹕周國強 運輸及物流局 的士 網約車平台 網約車

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