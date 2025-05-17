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審議「468」工時門檻 何啟明：僱主無謂計較

【明報專訊】立法會正審議《2025年僱傭（修訂）條例草案》，僱員在指明4周期間工作68小時或以上（「468」），就符合連續僱傭合約的定義，可享法定福利。批發及零售界議員邵家輝憂慮修訂會增加僱主成本，舉例有兼職小巴司機每周工作兩天、日均8.5小時，已達每周工作17小時門檻，僱主需提供有薪年假及長期服務金等。副勞福局長何啟明稱明白僱主困難，籲僱主無謂計較，「計到咁盡，我都不好意思說出口」。

修例建議將連續性合約規定的工時門檻由「418」改為「468」，即由連續受僱於同一僱主滿4周及每周工作滿18小時，改為4周內工作滿68小時，草案昨在立法會完成逐項審議，政府及議員均無提修訂。多名議員關注僱主「規避」，勞聯議員林振昇關注，若僱主為免提供福利而扣減工時，是否屬修改僱傭合約。勞工處助理處長梁樂文初步認為，上述情况屬單方面修改合約，但日後需視乎個別情况處理，他承認修例後僱主「並非百分百規避不到」，但成本較高。

何啟明認為每個劃線政策都可能有漏洞，希望僱主想辦法做生意，「好過用旁門左道剋扣僱員權益」。梁樂文強調，部分工種出現兼職、臨時工及「炒散」等名目，但無論任何聘用形式，只要符合連續性合約規定就受條例保障，當局會加強向工會和商會推廣，另會推出工具方便計算工時。

立法會文件提及修例後料有11,400名僱員受惠，企業每年潛在額外開支約1.5億元。選委界議員江玉歡關注局方有否計劃支援受影響中小微企，何啟明說相關成本僅佔總薪酬開支0.02%，比例很小，故無計劃提供現金補貼。

相關字詞﹕勞工及福利局 僱傭條例

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