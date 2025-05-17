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「取消積金對冲」資助不包解僱重聘 勞界另籲檢討兩金計法

【明報專訊】取消強積金對冲安排本月1日實施，政府同日推出為期25年的資助計劃，分擔僱主部分支出。勞福局長孫玉菡早前表明，如僱主解僱又重聘同一員工，政府不會給予資助；計劃申請須知也列明，計劃不涵蓋僱主因「不合理解僱」、「不合理更改僱傭合約條款」或「不合理及不合法解僱」遭裁定須支付的遣散費或長服金（兩金）。有勞工界人士稱相信上述規定能為僱員提供保障及防止計劃濫用，但針對一些規避遣散費的情况，當局應考慮檢討兩金計算方法，以進一步保障僱員權益。

因應取消強積金對冲，政府推出資助計劃分擔僱主部分支出，計劃下不同年期資助額各異，其中首3年50萬元界線內的兩金開支，僱主須支付的封頂金額為3000元，第4年則增至2.5萬元，其餘由政府補貼。

孫玉菡本月初回應中小企代表於電台節目稱擔心有業界看準3年限期準時「炒人」的說法，表明僱主若3年後解僱員工，取得政府資助後再重新聘請同一人，政府不會給予資助，「因這行為分明是在鑽整個資助計劃的空子」。

勞處：將抽查已批核個案

勞工處回覆查詢亦表示，處理資助申請時，資助計劃服務處會慎重審查僱主申請，尤其是僱主曾就同一僱員獲發資助，如發現有濫用資助計劃，會拒絕申請；處方亦會抽查已批核的申請個案，如發現涉嫌欺騙資助，會採取執法行動。

計劃的僱主申請資助須知也列明，計劃不涵蓋僱主因「不合理解僱」、「不合理更改僱傭合約條款」或「不合理及不合法解僱」遭勞審處或法庭裁定須向僱員支付的兩金補償款項。

勞聯副主席兼勞顧會勞方委員譚金蓮表示，樂見當局重視「鑽空子」問題並及時回應，相信上述規定能為僱員提供一定保障，防止濫用，特別是當局擺明態度指出解僱並重聘同一員工不會再獲資助，相信會令企業做決定時更謹慎。她續提醒當局嚴格審查申請，「要逐個個案研究，以免讓人覺得這些錢很容易拎」。

工聯會副理事長、勞顧會勞方委員林偉江亦相信上述規定有助打擊濫用，稱重聘同一人不會再獲資助，足令僱主三思是否要在資助計劃首3年炒人。但林指出目前有些僱主會以23個月合約、轉換公司名等方式規避遣散費，即使到勞資審裁處或法院尋求仲裁，僱員獲裁定屬連續性合約受僱的個案寥寥可數，建議當局檢討兩金計算方法，進一步保障僱員。

明報記者 江麗盈

相關字詞﹕林偉江 譚金蓮 勞聯 工聯會 勞顧會 僱員 遣散費 孫玉菡 勞福局 取消強積金對沖

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