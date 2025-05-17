使用率飈 僱主醫保開支3年升55% 學者稱不利私醫可持續 議員：倘續升僱主或減保障

門診住院費跌 使用指數疫後倍增

理大專業及持續教育學院聯同企業員工福利及強積金顧問公司GUM分析2006至2024年香港團體醫保市場數據，向200多間企業約3萬名僱員做調查，結果發現僱員醫保「門診使用指數」在新冠疫情過後大升，2024年比2022年增加一倍，住院率卻並沒回落至疫前水平。

研究發現醫療費用趨勢平穩，去年「住院保障費用指數」按年下跌6%，是4年來首次下跌，每宗手術平均住院保障開支回落至21,851元。

「門診費用指數」則連跌兩年，去年下跌8%，每宗門診平均費用降至533元。

不過，僱主醫保費持續上升，其中反映保費水平的「保費指數」自2022年起呈急升趨勢（見圖），當中「綜合保費指數」由2021年的182升至2024年的282，增近55%。住院保費增幅較門診更高，前者3年間升幅近六成。阮博文指出，保費持續上升主要原因是使用率高企，保險公司根據過去理賠經驗，為來年保費定價，導致出現醫療保費上升的困局，不利私營醫療可持續性。

行會成員兼保險界立法會議員陳健波向本報表示，保費持續升「直情不好」，但暫未觀察到有僱主因保費上升而減少僱員醫保福利，稱有關開支佔企業經營開支小部分，但他不排除倘醫保費持續上升，或有僱主會減少僱員醫療保障內容，如賠付次數、比率等。

理大研究團隊建議僱主選擇更符合僱員需求的醫療保險，並結合健康教育及針對性預防措施，保險業界則應針對內窺鏡和腸胃炎等高頻率索賠項目，推出分層保障方案，控制理賠成本。