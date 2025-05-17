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港聞

港聞二

煙稅增老鼠煙價升 關注組籲暫緩禁加味煙

【明報專訊】一個有10多名成員的煙草政策關注組織昨發布調查，指俗稱「老鼠煙」的雜牌私煙售價在過去一年半升三成，又指分佈於兩區的29間販賣老鼠煙的店舖，一年半前售賣老鼠煙至今，組織批評海關執法不力。關注組又指政府連續兩年上調煙草稅，稅收額不升反跌，組織召集人盧啟律認為現時並非合適時機禁售加味煙，呼籲政府暫緩推行禁令。醫衛局回應本報稱，禁止加味煙非香港獨有，也非「去得太盡」或「極端」，稱是跟上國際控煙政策。

醫衛局：跟國際控煙政策 非極端

海關回應本報查詢時未有透露過去就該29個老鼠煙零售點採取什麼執法行動，稱今年截至上月底海關已偵破8627宗私煙案，檢獲2.5億支市值共約11億元的懷疑私煙，應課稅值約8.1億元。

長遠煙草政策關注組前年11月發現北角、九龍城和荃灣區共42個老鼠煙零售點。事隔年半，關注組本月再考察上述零售點，發現近七成、即29個至今仍賣老鼠煙，北角佔9間，其餘為荃灣區。關注組統計每個零售點老鼠煙售價，發現每包平均賣57元，比年半前44元高三成，在荃灣川龍街有花店以每包40元出售，遠低於現時每包香煙須付約66元稅。

被批執法不力

海關：今年檢11億元私煙

醫衛局早前提出控煙十招，當中包括擬明年中禁止管有另類煙、2027年第二季禁售加味煙等。盧啟律認為，在現時煙草稅收未回復穩定、更多人轉投私煙市場時，全面禁售加味煙會加劇私煙文化。他說認同控煙有需要，但不必每每用懲罰方式，認為社會不應「妖魔化」煙民，呼籲政府暫緩推行禁令。

該關注組有10多名成員，據盧稱大部分為煙民。翻查資料，盧曾以「加熱煙用家關注組成員」和「規管加熱煙大聯盟成員」身分向傳媒發放消息，其中該大聯盟由煙民、報販、飲食業界等代表組成。

相關字詞﹕加味煙 控煙十招 老鼠煙 長遠煙草政策關注組 煙草稅 私煙

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