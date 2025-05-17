孟裔夫婦殺嬰案 手機影片見長子搖晃事主

被告HOSSAIN Md. Imran（32歲）及AKTER Mrs Farzana（28歲）同報稱無業。事主Hossain Iyman（何義文）2019年8月24日昏迷入院，同月30日不治，離世時只有53天大。

被告：想模仿母親行為

控方昨播放女被告手機中的影片，顯示事主躺在牀上，笑容滿臉的長子則坐在事主前方，一邊尖叫、一邊前後搖晃事主的身體，又用雙手拍打事主的胸口。控方其後播放男被告於2020年5月19日錄取的警誡錄影會面片段，男被告在片中解釋，妻子常把兩名兒子放在腿上輕輕搖晃，以哄他們睡覺，因此他認為長子是想模仿母親的行為，才做出手機影片中搖晃事主的動作。

男被告表示，從沒親眼見過長子搖晃事主，但如果看到就一定會阻止他。他又在錄影會面稱，於事主昏迷當天，他與妻子出門帶事主到醫院時並不知道他的情况緊急，如果知道，就會一起跑去醫院。聆訊下周一續。

【案件編號： HCCC 296/23】