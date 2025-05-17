張錦雄續社工牌被拒 註冊局：不認錯有顧慮

張錦雄曾因涉非法集結、阻差辦公等被判罰款，日前他在社交平台上載兩封社工註冊局信件，稱今年初重新申請社工註冊，上月底收到社工註冊局通知，因其10多年前的案底拒絕其申請。許宗盛昨於《在晴朗的一天出發》表示，張錦雄的罪行不涉條例指明罪行、不算嚴重，因此註冊局有權處理他的申請，不過張於2002、2012及2014年重複犯罪，又提及張曾「一直不認罪」，持續上訴至終審庭被判有罪，形容他重複犯罪且不認錯的行為，較他犯的是何種罪行更重要。

許宗盛亦提及，張曾表達「不滿意每年續牌的機制」，令註冊局質疑「他會否是一個循規守法的人」。他說，「曾有污點的人」再提出註冊申請，須提供資料證明「改過自新」，以表示「以往所做的事，你（申請人）覺得不正確，將會守法循規執行專業工作」。許稱，張提供的資料僅提到未續牌期間「都好辛苦，轉過很多行，很勤力做事」，未能直接說明如重獲發牌，可履行註冊社工的職能。

被問及社工註冊制度是否變得更嚴苛、是否與國安有關，許宗盛否認，強調若曾離開行業者再重返，須審視其資質，認為當事人有必要提供更多資料，例如離開行業後參與社會服務情况。