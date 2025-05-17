國泰34見習機師畢業 空少圓飛行夢

容子晉憶述機師夢始於13歲在加拿大航空青年團一次滑翔機飛行體驗，當時首嘗飛行自由的他一試後便愛上。他先於2009年起在國泰任機艙服務員，公餘時間學習駕駛私人飛機並考取執照，但基於生活變故，他暫放下飛行理想，2017年轉職到綜合運作中心（IOC）先後擔任運作控制員及協調員。一次機緣巧合下，獲部門總經理啟發，讓他毅然報讀見習機師培訓計劃，昨日畢業成為二副機長。輾轉多年，容子晉從不認為浪費時間，笑言現時上班碰見舊同事，對方亦替自己高興。

曾當後勤 輾轉報讀飛行課程

國泰航空國泰學院卓越飛行中心2022年起推出自家飛行理論課程，學員完成課程後，前往美國或澳洲的院校接受飛行訓練，並於國泰飛行訓練中心進行多組員模擬駕駛艙訓練。國泰飛行訓練經理（人才培訓）馮應聰表示，課程理論與實踐並重，以學習噴射引擎為例，過去只能透過書本和圖片認識，如今學員可親身到維修中心接觸實物，並與維修人員交流。

美國飛行訓練學校AeroGuard去年發現3名國泰機師學員先後在單人飛行訓練時發生意外，但未有報告，被問及國泰培訓課程如何改善暪報情况，馮稱國泰高度重視飛行安全及匯報文化，又形容匯報文化如同體內DNA，每天進行（on a daily basis），課程重視傳承相關價值觀。

自2022年以來，國泰見習機師培訓計劃有逾1000人參與，當中500人正接受培訓。馮應聰表示，整體學員及格率達95%以上，但未透露本屆未能畢業的人數，以及是否涉及飛行訓練事故，僅稱未能畢業的常見原因包括飛行表現未達標或考試成績不理想。