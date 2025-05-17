警搗高利貸集團拘43人 最小12歲

檢5000借貸紀錄涉款8000萬

被捕的33男6女及4男童，年齡由12至63歲，涉嫌串謀無牌放債、串謀以過高利率放債、洗黑錢、串謀刑事毁壞及刑事恐嚇，全部被帶署扣查。他們已獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到。

被捕初中生涉協助追債

東九龍總區聯同其他警區於周一至周四展開代號「追火」執法行動，其中以法庭手令，突擊搜查高利貸集團在荃灣工廈的統籌中心，檢獲約160萬元現金、約100部手提電話、約300張SIM卡、73張提款卡、多部手提電腦、約150份紙本借貸紀錄。其後在網罪科協助下，在電腦發現借貸紀錄資料庫，顯示高利貸集團由去年7月至今年5月共有約5000名借貸人，貸款金額由5000元至10萬元不等，總借貸額約8000萬元。

集團分工清晰，基層成員以cold call及短訊，以「借貸優惠」、「無需審批」招徠，亦會自稱持牌財務公司代表，令有財務困難的巿民降低戒心。發放貸款前，扣起三分一作行政費，表面借貸利息低於年利率48%法定上限，但實際年利率高達100%或更高。骨幹成員則整理借貸資料庫、財務紀錄及監察還款進度，當借貸人無力償還，會由行動組成員以恐嚇、淋油等方式追債。當中有被捕的初中生，為行動組成員。