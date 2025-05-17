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港聞二

食環遴選瀆職下月判刑 官：仍考慮監禁

【明報專訊】8名時任食環署首席小販管理主任，涉在2019年助理小販管理主任招聘中優待部分應徵者，其中7人否認「串謀公職人員行為失當」罪，經審訊裁定罪成，連同認罪1人，8人昨在區域法院求情。辯方稱各被告均在食環署服務多年，表現優異，冀法庭因他們表露悔意或參與義務工作等，先行索閱社會服務令報告。法官將案件押後至下月17日判刑，以待索取社服令報告，但明言仍會考慮即時監禁，提醒被告不要誤會或有奢望。

求情稱工作優異 冀判社服令

7名不認罪被告為李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松；唯一認罪被告羅世華早前以控方證人身分作供，頂證同案7人。辯方求情稱，易錦添在新冠疫情期間多次在北區參與抗疫事宜，獲當區區議員曾興隆為他撰寫求情信，形容他不畏危險、挺身而出。此外，被告有向東華三院捐款，並向感化官表達悔意。

辯方替鄧永平求情時稱，鄧盡責勤奮、樂於助人，是親友眼中的「好好先生」；漫長審訊中，被告即使受壓仍會反過來安慰他人，又曾在路過時協助擒賊，有正義感。

暫委法官香淑嫻聞言稱，鄧永平會見感化官時表示對於自己在WhatsApp與其他被告發信息導致被牽連，以及有可能喪失退休金而流露不甘心。辯方解釋被告並非該意思，強調他在本案參與程度低，不認識應徵名單中任何人，但若法庭認為社服令不合適，希望可判緩刑。辯方另主張本案有延誤，控方反駁指本案文件繁多，2019年律政司另要面對社會事件，隨之而來是新冠疫情。

【案件編號：DCCC 1055/22】

相關字詞﹕區域法院 串謀公職人員行為失當 小販管理主任 食環署

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