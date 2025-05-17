消防輪姦案 控方：首被告砌詞事主攝入兩男之間

李浩田昨日供稱，他1994年在內地出生，其後來港生活，2014年他在服裝店工作時認識X，並因為X出色的溝通與銷售技巧、成熟新潮的打扮，留下深刻印象，當時李向店長提起X，原來X是店長的女友。翌年李加入消防隊。

被指主動聯絡 首被告：無意交往

李續稱，此後他與X無聯絡，只會偶爾在Ig「讚好」對方的動態，2021年8月才重新聯絡。控方讀出李與X在8月4日的對話信息，指被告先是回覆X的帖文、稱「仲以為你去咗外國」，X回覆「Who are you（你是誰）」。後來雙方確認身分後，開始交代近况，李傳信息稱其正職一個月只需上班9天，閒日會做兼職送貨，又稱以前已覺得X「好正」，想邀約X見面。

李昨在控方盤問下表示，他只是對X感興趣，未想過發展成戀人。控方質疑李「做咁多嘢」，但案發當晚見到次被告陳卓軒撫摸X的大腿時，卻什麼也沒說，並指李的說法是砌詞狡辯，實情是X醉後被「你兩個大男人乘人之危」，而李聲稱X在牀上「攝入」兩人中間是想掩飾他們的惡行，當晚李進入廁所是為了方便陳性侵X。李一概表示不同意。李下周一繼續接受盤問。

【案件編號：HCCC 230/24】