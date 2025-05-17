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美隊2.0就不獲「早釋」上訴 爭議懲教署長無轉介釋囚委會

【明報專訊】被稱「第二代美國隊長」的馬俊文去年3月於獲釋前兩天因《維護國家安全條例》生效而未獲減刑，他早前就懲教署長的決定司法覆核被判敗訴，再提上訴。高院昨日審理其申請，上訴方力陳「國家安全」定義過廣及模糊，令囚犯不易通過測試；法官反駁指在外國甚至無「國安」定義，但本地劃下定義。懲教署一方則稱，署長已對馬的個案做年度覆核，亦得出相同結果、即馬未能通過國安測試。法庭將於半年內頒下判辭裁決。

指測試難通過 轉介屬權利

上訴人為馬俊文，2021年11月因「煽動分裂國家」罪成被判囚5年9個月，後來就判刑上訴得直，刑期下調至5年。去年23條立法後修訂《監獄規則》及《監管釋囚條例》，馬因未能通過國安測試，不獲署長轉介予監管釋囚委員會，無法被委員會考慮他能否提早釋放。翻查資料，若由還押當日起計，馬的5年刑期最遲於今年11月屆滿。

上訴庭3名法官共同審理本案。馬由大律師關文渭代表，答辯人懲教署長則由資深大律師呂世杰代表。關文渭昨稱，根據《監管釋囚條例》，署長有職責將馬的個案轉介監管釋囚委員會，否則屬剝奪相關權利，有違《人權法》；關又稱，該委員會由現任或退休法官、警方代表及律師等組成，成員須由行政長官委任，故即使署長轉介個案，委員會同樣能就國安測試把關。

稱國安定義模糊 官反駁

關文渭又提出，有關「國家安全」的定義過廣、抽象且模糊，根據《維護國家安全條例》詮釋，「國安」包括「人民福祉」、「經濟社會可持續發展」，以及「國家其他重大利益相對處於沒有危險和不受內外威脅的狀態」等定義，由於定義不清晰，囚犯不易通過測試。首席法官潘兆初質疑，在外國無「國安」定義，現在本地劃下定義，是否不設定義才是較好做法。關重申，囚犯不易通過測試，署長在別無選擇下無法轉介個案。

懲教方：縱得直仍須顧國安委意見

呂世杰則指，上訴方的立場毫無效用，因為即使上訴方勝訴，署長要重新考慮馬的個案時，仍須充分考慮「國安委」意見；况且馬自從去年被告知不獲減刑後，他須繼續服刑至少一年，直至署長對其個案的決定做年度覆核。呂說，署長早前已做年度覆核，就馬的個案得出相同結論，即馬俊文未能通過國安測試，署長不得將之轉介監管釋囚委員會。

【案件編號：CACV 4/25】

相關字詞﹕上訴庭 懲教署 維護國家安全條例 馬俊文 第二代美國隊長

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