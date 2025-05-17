明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

財利董事：海難前一月已見海泰號有金屬片脫落

【明報專訊】死因研訊另一關鍵是港九小輪「海泰號」撞船時是否有金屬片加固。主力維修工作的財利董事羅競瑩昨日供稱，南丫海難發生前一個月，海泰號船頭其中一邊金屬片已脫落，但無相關書面紀錄，並稱因時間倉卒，打算下次維修才補回鋼片。

稱不知增添須否海處批准

羅競瑩供稱，他主要負責維修港九小輪。據他所知，所有財利製造的船都有金屬圍板，一般使用厚度兩毫米的鋼片，以螺絲及膠水固定在船頭。他表示，鋼片可以阻擋垃圾和保護船頭，具有美觀用途；他不知道增添鋼片是否須經海事處批准，無參與有關工作。

羅競瑩透露，海泰號2012年9月送往船廠清洗船底，維修部下屬羅炳生告知鋼片已剝落，決定下次維修才補回鋼片，而失去鋼片不會影響航行安全。他在提問下承認，從2012年10月海難事件至去年6月與警方錄口供，當中超過11年無任何書面紀錄交代鋼片已脫落。他稱若無發生海難，「我唔會記得咁瑣碎嘅事」。

擬下次維修補回 形容事件瑣碎

代表死難者家屬的大律師譚俊傑表示，羅炳生作供無提及鋼片事發前已脫落，羅又指鋼片剝落一般毋須通知上司，可以自行補裝。作為上司的羅競瑩解釋，和羅炳生「傾閒偈」發現鋼片剝落，所以印象深刻。庭上並未展示財利洗船底或補裝鋼片的單據，代表港九小輪的律師許洁瑜提出「做咗就會有單據，無單據就係無做或者未做」，羅同意說法。

（南丫海難）

相關字詞﹕財利船廠 港九小輪 南丫海難 死因研訊

上 / 下一篇新聞

墜窗樓漏驗 甯漢豪稱機制需檢討 屋署稱剔除因驗窗令仍在遵辦
墜窗樓漏驗 甯漢豪稱機制需檢討 屋署稱剔除因驗窗令仍在遵辦
修例新增罪行支援法團 雙管齊下加快檢驗
修例新增罪行支援法團 雙管齊下加快檢驗
陪審團一致裁定 六旬漢殺兄罪成囚終身
陪審團一致裁定 六旬漢殺兄罪成囚終身
14歲少年等5人涉電詐被捕 7宗騙款48萬
14歲少年等5人涉電詐被捕 7宗騙款48萬
使用率飈 僱主醫保開支3年升55% 學者稱不利私醫可持續 議員：倘續升僱主或減保障
使用率飈 僱主醫保開支3年升55% 學者稱不利私醫可持續 議員：倘續升僱主或減保障
「取消積金對冲」資助不包解僱重聘 勞界另籲檢討兩金計法
「取消積金對冲」資助不包解僱重聘 勞界另籲檢討兩金計法
審議「468」工時門檻 何啟明：僱主無謂計較
審議「468」工時門檻 何啟明：僱主無謂計較
運物局晤網約車平台提守法 的士業再請願
運物局晤網約車平台提守法 的士業再請願
議員關注道路爛投訴飈 路署：科技偵測、轉新瀝青
議員關注道路爛投訴飈 路署：科技偵測、轉新瀝青
表匠炮台山開張 熟客封400元利市
表匠炮台山開張 熟客封400元利市
無水密門如何跟進 海事處人員說法各異 驗船主任稱視乎船艙大小 高級督察稱「一定懷疑」
無水密門如何跟進 海事處人員說法各異 驗船主任稱視乎船艙大小 高級督察稱「一定懷疑」
美隊2.0就不獲「早釋」上訴 爭議懲教署長無轉介釋囚委會
美隊2.0就不獲「早釋」上訴 爭議懲教署長無轉介釋囚委會
消防輪姦案 控方：首被告砌詞事主攝入兩男之間
消防輪姦案 控方：首被告砌詞事主攝入兩男之間
食環遴選瀆職下月判刑 官：仍考慮監禁
食環遴選瀆職下月判刑 官：仍考慮監禁
司機行車聞貓叫 消防愛協車底救貓
司機行車聞貓叫 消防愛協車底救貓
中東行簽59協議 「香港內地展優勢」 黃偉綸：以協同效應拓商機 提供全方位供應鏈
中東行簽59協議 「香港內地展優勢」 黃偉綸：以協同效應拓商機 提供全方位供應鏈
警搗高利貸集團拘43人 最小12歲
警搗高利貸集團拘43人 最小12歲
國泰34見習機師畢業 空少圓飛行夢
國泰34見習機師畢業 空少圓飛行夢
張錦雄續社工牌被拒 註冊局：不認錯有顧慮
張錦雄續社工牌被拒 註冊局：不認錯有顧慮
古洞棚工墮鄰屋泳池遇溺 送院不治
古洞棚工墮鄰屋泳池遇溺 送院不治
孟裔夫婦殺嬰案 手機影片見長子搖晃事主
孟裔夫婦殺嬰案 手機影片見長子搖晃事主
煙稅增老鼠煙價升 關注組籲暫緩禁加味煙
煙稅增老鼠煙價升 關注組籲暫緩禁加味煙
九市速遞：亞洲飛人向學子傳秘技 蘇炳添冀大灣區體育「聯動起來」
九市速遞：亞洲飛人向學子傳秘技 蘇炳添冀大灣區體育「聯動起來」
九市速遞：文博會首設人工智能展區
九市速遞：文博會首設人工智能展區
九市速遞：粵去年9700萬人次訪博物館
九市速遞：粵去年9700萬人次訪博物館
九市速遞：穗飲品店取名「警茶」被查
九市速遞：穗飲品店取名「警茶」被查
灣區手記：世一老麥 ／文：尚東美
灣區手記：世一老麥 ／文：尚東美
【Emily】三赴加沙救人 港護士膺「南丁格爾獎」 踏遍全球危機前線十數年 港紅會義工獲獎第一人
【Emily】三赴加沙救人 港護士膺「南丁格爾獎」 踏遍全球危機前線十數年 港紅會義工獲獎第一人
【Emily】效湯漢送佘山聖母像 周守仁：新教宗認同方濟各對華路線
【Emily】效湯漢送佘山聖母像 周守仁：新教宗認同方濟各對華路線
【Emily】HKSOS App獲創新獎 迪拜警方亦睇中
【Emily】HKSOS App獲創新獎 迪拜警方亦睇中