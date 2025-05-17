財利董事：海難前一月已見海泰號有金屬片脫落

稱不知增添須否海處批准

羅競瑩供稱，他主要負責維修港九小輪。據他所知，所有財利製造的船都有金屬圍板，一般使用厚度兩毫米的鋼片，以螺絲及膠水固定在船頭。他表示，鋼片可以阻擋垃圾和保護船頭，具有美觀用途；他不知道增添鋼片是否須經海事處批准，無參與有關工作。

羅競瑩透露，海泰號2012年9月送往船廠清洗船底，維修部下屬羅炳生告知鋼片已剝落，決定下次維修才補回鋼片，而失去鋼片不會影響航行安全。他在提問下承認，從2012年10月海難事件至去年6月與警方錄口供，當中超過11年無任何書面紀錄交代鋼片已脫落。他稱若無發生海難，「我唔會記得咁瑣碎嘅事」。

擬下次維修補回 形容事件瑣碎

代表死難者家屬的大律師譚俊傑表示，羅炳生作供無提及鋼片事發前已脫落，羅又指鋼片剝落一般毋須通知上司，可以自行補裝。作為上司的羅競瑩解釋，和羅炳生「傾閒偈」發現鋼片剝落，所以印象深刻。庭上並未展示財利洗船底或補裝鋼片的單據，代表港九小輪的律師許洁瑜提出「做咗就會有單據，無單據就係無做或者未做」，羅同意說法。

（南丫海難）