無水密門如何跟進 海事處人員說法各異 驗船主任稱視乎船艙大小 高級督察稱「一定懷疑」

死因庭昨日傳召3名海事處人員作供，其中兩人早年簽發「南丫四號」驗船證書，但無親自上船。尹少康1994年加入海事處負責驗船後勤，退休後仍以合約形式獲聘，現為合約海事驗船師。

主任早前指有「窿」應索圖則

尹少康早前錄口供稱，若驗船人員發現兩個水密艙室之間有「窿」，應向船東查詢，並要求船東交圖則。尹昨於庭上解釋，船隻入水環境視乎艙室長度，若艙室範圍較大，驗船人員會憑經驗懷疑為何有「窿」；若艙室較小，只是設置通道口，就不必跟進。海事處「一年檢」和「最後檢查」清單列明檢查水密關閉裝置，死難者家屬一方問，驗船人員需否檢查水密裝置；尹自言已退休20多年，無法逐一核對，「我咁多年無做……你對我唔fair（公平），我根本記唔到」。

認2004驗船證書無列驗水密

尹少康分別於2004及2005年為南丫四號批出驗船證書。在家屬一方提問下，尹承認2004年驗船證書無列明驗水密，但已忘記檢驗過程，「除非我可以記憶番之前所有嘢」。他又稱，2005年驗船證書僅為期3個月，因南丫四號剛完成傾斜測試，尚未提交破艙穩性計算書。

現已退休的高級驗船督察湯建華則稱，一般會就舊船做「兩年檢」或「四年檢」，若驗船人員發現兩艙之間有「窿」卻無水密門，應翻閱圖則和通知上級，由上級向船東或船廠查問。湯指大部分艙壁都設水密門，若不設水密門，「我哋同事一定會懷疑呢個問題」。

湯建華於1998年為南丫四號簽發驗船證書，有效期半年。湯自言無親自上船檢查，僅透過最後檢查（final inspection）的文件確認船適合航行，惟因船廠未交穩性計算書，他批出半年證書。

總驗船督察：舊船只需目測

此外，時任總驗船督察曾憲挺無參與南丫四號的檢驗及審批程序，他稱只有新建成的船要檢驗水密，舊船只需要目測。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

明報記者

（南丫海難）