14歲少年等5人涉電詐被捕 7宗騙款48萬

西九龍總區公眾活動調查組署理總督察黃瀚緯稱，經多個月情報分析及深入調查，詐騙集團成員前日向90歲女事主收「保釋金」，探員其後拘捕28歲骨幹成員及兩14歲少年，搜獲5萬元「保釋金」，連同早前被捕32歲男子，4人涉嫌以欺騙手段取得財產，被帶署扣查。經調查後，該詐騙集團另涉5宗於今年1至5月發生的「猜猜我是誰」騙案，5名被騙長者年齡由72至97歲。騙徒均訛稱為長者的親人，因涉刑事案被捕，急需「保釋金」。

28歲無業女扮「特務」

訛稱事主涉嚴重案件

另外，45歲女子周二接獲自稱內地執法部門的男子來電，稱她在內地從事經濟犯罪活動，要求事主根據指示配合調查及對被調查保密，騙徒連日多次聯絡，不斷向她「洗腦」令她相信案情嚴重。事主按指示周四於油麻地與「特務」會面及簽署保密令。事主懷疑受騙，報警求助。

警方隨即展開部署，事主按警方指示與騙徒保持聯絡，其後「女特務」於同日晚8時許在油麻地眾坊街現身，自稱是受委派的特務人員，展示假委任證及保密令，並帶備印台指示事主在保密令上打指模及簽名。在附近埋伏探員隨即上前截停準備離開的「女特務」。被捕28歲女子姓邱，報稱無業，由探員帶署扣查。她已被暫控企圖以欺騙手段取得財產罪，案件於今日在西九龍裁判法院提堂。