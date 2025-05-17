陪審團一致裁定 六旬漢殺兄罪成囚終身

被告鍾士康（現年68歲，退休人士）被控於2022年2月6日在大埔田寮下村謀殺親兄鍾仕安。被告否認謀殺罪，但承認基於被激怒而干犯誤殺罪，終不獲控方接納。4女3男陪審團退庭商議逾一天後，一致裁定被告謀殺罪成。

陪審團質疑無被告心理評估

官：只能考慮呈堂證據

張官在判刑時指出，在這宗家庭慘劇中，被告自辯稱因不滿事主照顧母親的方式而與對方爭執，最終用刀殺死事主。張官表示，被告事後沒逃走，更主動報警求助，再用輪椅把90多歲的母親推到外面等待救援，完成這些事情後喝殺蟲水自殺，惟被告謀殺罪成，只能被判終身監禁。

在審訊時，被告的長姊鍾仕娣供稱，事主很孝順，生前親自照顧患認知障礙症的母親起居，被告則無照顧或供養母親。被告自辯時則自稱患抑鬱症，但仍有照顧母親，案發日與事主就照顧方式有分歧，在遭事主襲擊時用刀誤殺對方。他稱事後曾對母親說「已將癲狗（事主）斬開9碌」。法醫章曉妮稱，事主全身有逾90個傷口，其死因是頸部刺傷及肺部受傷。

陪審團退庭商議時一度提出問題，包括在呈堂證據中，為何沒有關於被告心理評估的內容。張官回答說，陪審團只能考慮已呈堂的證據。陪審團又問，被告聲稱事主對他說粗言穢語，令他很憤怒，但一般人面對這種情况時，只會不開心，被告在這情况下殺人是否可被裁定為謀殺；張官回應，陪審團可考慮一個與被告有相同特徵的合理常人是否會在這情况下被激怒。

【案件編號：HCCC 438/23】